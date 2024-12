Alberto Otárola rechaza mensaje de Dina Boluarte y ratifica su versión: "Reitero mi compromiso con la verdad"

Este último jueves 12 de diciembre, la presidenta de la República, Dina Boluarte, brindó un mensaje a la Nación donde se pronunció sobre los recientes cuestionamientos que pesan en su contra como su visita al condominio Mikonos en el sur de Lima y la intervención quirúrgica a la que se sometió a mediados del 2023.

La mandataria hizo hincapié en este tema refiriéndose específicamente a su expremier, Alberto Otárola, quien fue el que reveló dicha información durante la citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República el pasado 3 de diciembre.

Justamente, el propio Alberto Otárola utilizó sus rede sociales para manifestarse sobre este mensaje directo en su contra rechazándolo y lamentándolo de forma contundente. El exministro señaló que se mantiene firme en su posición y pidió que se comience a gobernar respetando la verdad y dejando del lado el odio y la venganza.

Como se escuchó la noche de este jueves, Dina Boluarte acusó en más de una oportunidad a la Fiscalía de dejarse llevar por cuentos y entredichos para crear carpetas fiscales con su nombre. Luego de ello, reconoció haber sido sometida a una operación, pero aclaró que esta no fue estética y solo fue para corregir un problema respiratorio que arrastraba.

Además, reafirmó que dicha intervención no le impidió en ningún momento realizar sus funciones como presidenta como se ha señalado en los últimos días.

"Sí, fui sometida a una intervención quirúrgica, no fue una intervención estética, fue una intervención necesaria e imprescindible para mi salud, lo necesitaba por funcionalidad respiratoria. No me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer mis funciones como Presidenta Constitucional de la República. Porque el acto médico no me lo impidió", indicó.