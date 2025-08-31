Dina Boluarte tras visitar El Frontón: "Esta mujer estará entregando un nuevo centro penitenciario"

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Luego de su visita a la isla El Frontón, la presidenta de la República, Dina Boluarte, habló sobre el compromiso que tiene contra la inseguridad. Por tal motivo, señaló que su gestión alista lo que será la construcción del nuevo penal de máxima seguridad que se levantará en territorio insular.

Comprometida a hacerlo

Siguiendo con sus actividades oficiales de este domingo 31 de agosto, la mandataria se reunió junto a a los titulares de los ministerios de Justicia, Defensa, Interior, Vivienda, jefe del INPE, entre otros funcionarios. Esto con el fin de conocer los detalles de cómo sería la nueva cárcel de máxima seguridad en la isla mencionada.

"Este nuevo centro penitenciario es en respuesta a la situación real que existe en nuestro penales a nivel nacional: el hacinamiento. En el 2009 le dieron el espacio al INPE y lo devolvió. A veces falta voluntad política, decisión firme y asumir los destinos del país. Y nuestro gobierno asume esa decisión de construir este centro penitenciario", indicó.

La presidenta del a República recalcó que es alguien que es alguien que cumple lo que promete. Destacó su papel como mujer de palabra y que por el compromiso hecho, entregará esta obra que beneficiaría a la lucha contra la inseguridad ciudadana, internando a 2000 reos de alto rango en el mundo criminal.

"Este gobierno, esta mujer, que no se resiste a seguir cambiando la historia del Perú, buscando su desarrollo, estará entregando en el corto tiempo posible, un nuevo centro penitenciario para aquellos que tienen orden de sentencia. Seguiremos trabajando en esa respuesta hacia la seguridad de nuestro país", manifestó.

Boluarte anunció convenio

Para que la nueva cárcel en la isla de El Frontón se construya con rapidez, la jefa de Estado señaló que el próximo 3 de setiembre se firmará un convenio entre tres ministerios. Esto servirá para que haya coordinación en la obra.

"Este miércoles se va a firmar un convenio entre el Ministerio de Justicia, de Defensa y de Vivienda, para que en conjunto podamos trabajar como profesionales técnicos, con nuestro Ejército de la patria y acortar los tiempos en la construcción de este nuevo penal", sostuvo.

De esta forma, Dina Boluarte manifestó su compromiso con luchar contra la inseguridad y por ello, plantea construir un nuevo penal en la isla el Frontón. La presidenta de la República aseguró que su gestión entregará el nuevo centro penitenciario para más de 2000 delincuentes de alto rango.