Dina Boluarte brinda respaldo a Juan José Santiváñez tras críticas por comprometedores audios

La presidenta Dina Boluarte reafirmó su respaldo al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, así como a su gestión en la titularidad del Mininter. Ello, pese a la serie de críticas que ha recibido por los recientes audios en los que se revelaría que la mandataria le habría ordenado cerrar la Diviac.

Durante la inauguración de una nueva sede policial en el distrito de El Agustino, la jefa de Estado no dudo en agradecer a Santiváñez por su lucha contra la delincuencia y la criminalidad.

"Gracias ministro (Juan José Santiváñez) por tomar esta iniciativa de ponerle fuerza y firmeza contra la delincuencia. Nuestro gobierno respalda a nuestra Policía Nacional del Perú y a todas sus unidades orgánicas", declaró ante los medios.

Dina Boluarte respalda al ministro del Interior

Al concluir su discurso, la mandataria procedió a abrazar al ministro Juan José Santiváñez efusivamente. Sin embargo, esta fue la segunda vez que la jefa de Estado realizaba este gesto durante el día debido a que cuando llegó al lugar también fue vista de esta manera.

En las imágenes se puede ver como la mandataria desciende del auto para saludar a Santiváñez mediante un abrazo y unas palmadas en la espalda. Así, una vez se demostró su respaldo al miembro del Gabinete Ministerial que ha negado en reiteradas ocasiones que sea su voz la de los polémicos audios.

Santiváñez niega que audios sean suyos

En exclusiva para Exitosa, el ministro del Interior desmintió su supuesta implicación en los presuntos audios que revelarían la Diviac. Según Juan José Santiváñez, no es él quien aparece en las grabaciones en las que se le atribuye un pedido de cierre de la Diviac, una unidad clave en la lucha contra el crimen organizado.

"Ya mi abogado lo ha demostrado y hemos exigido la prueba fuente para poder acreditar que yo no soy el de esos audios", afirmó.

Según los audios, Dina Boluarte habría solicitado en varias ocasiones el cierre de la Diviac, dirigida por el coronel Harvey Colchado, quien ha liderado investigaciones sensibles en el país.

En uno de los audios, Juan José Santiváñez afirma: "A mí Dina (Boluarte) me pidió cerrar la Diviac, dos veces. Hasta ayer me dijo eso". Además, se menciona que la mandataria le habría reprochado al ministro por no criticar públicamente a Harvey Colchado, describiéndolo como un "policía politizado".

De esta manera, se dio a conocer cómo la presidenta Dina Boluarte mostró su respaldo al ministro Juan José Santiváñez luego de la serie de críticas que ha recibido por los comprometedores audios que se le atribuyen.