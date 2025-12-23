Reggiardo exige al PJ resolver proceso contra Susana Villarán por cobro de peajes: "Hasta ahora no hay sentencia"

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Municipalidad de Lima, junto a otras autoridades, presentaron la mañana de este martes 23 de diciembre el plan de seguridad Verano 2026 con el que pretenden cuidar a los miles de ciudadanos que acudirán a las playas del sur de la capital durante los próximos meses.

Pidió celeridad al PJ para resolver caso contra Susana Villarán

Renzo Reggiardo se hizo presente durante esta ceremonia y, como era de esperarse, fue consultado por la polémica en torno a los peajes de Villa El Salvador y Punta Negra antes operadas por Rutas de Lima. La respuesta del burgomaestre fue contundente ya que exigió al Poder Judicial decidir de una vez por todas el futuro legal de Susana Villarán.

Esto fue mencionado por la autoridad edil ya que los expertos indicaron que la Municipalidad de Lima podría anular el contrato con dicha empresa en caso de que la exalcaldesa sea declarada culpable.

"Hay una resolución judicial y hay varias casetas de peaje que a través de una instancia judicial, incluso del TC, se decidió levantar el cobro. Esto tiene que ver también con acelerar, y una invocación al Poder Judicial, el proceso contra Susana Villarán. Si eso se resuelve podremos tener mayor claridad todos. No es posible que ese proceso dure 6 años y hasta ahora no hay sentencia", indicó.

Susana Villarán podría ir a la cárcel por recibir fondos de manera ilícita.

La MML cuenta con los recursos para reemplazar a RDL

En otro momento de su respuesta, Renzo Reggiardo hizo un llamado de atención a los medios de prensa quienes ahora critican la ausencia de Rutas de Lima en gran parte de la Panamericana Sur.

Precisamente, al alcalde dejó en claro que la comuna limeña cuenta con la capacidad y los recursos suficientes para hacerse cargo de la concesión dejada por Rutas de Lima y poder auxiliar a los vehículos afectados que transiten por esta vía en las próximas semana.

"Una empresa que decidió abandonar su obligación y decidió retirarse unilateralmente y ante esa situación nosotros estamos aquí haciendo nuestro mayor esfuerzo, obteniendo los recursos necesarios para cubrir lo que ellos dejamos de operar. Es notorio que si tenemos la capacidad y los recursos económicos que garantizan que lo haremos de la mejor manera", agregó ante los medios.

En resumen, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, pidió al Poder Judicial acelerar el proceso contra Susana Villarán para así poder resolver la polémica respecto al cobro de peajes operadas por la empresa Rutas de Lima.