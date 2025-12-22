Dina Boluarte podría retornar como presidenta ante un fallo favorable del Poder Judicial, señala su abogado

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

La defensa legal de la expresidenta de la República, Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, señaló que el Poder Judicial (PJ) podría dictar un fallo favorable que declare nulo la resolución del Congreso que suscitó la vacancia de su patrocinada.

En ese sentido espera una resolución rápida tras la audiencia programada para el 12 de marzo de 2026 y se "reponga las cosas al estado anterior", aunque reconoce que esta se pueda dar en una fecha posterior al 28 de julio de 2026 y no tenga un efecto práctico.

Alega vulneración del debido proceso

De resolverse un fallo antes del 28 de julio de 2026, el abogado Juan Carlos Portugal señaló que en este se puede encontrar un fallo favorable para Dina Boluarte que permitiría anular la resolución del Congreso de la República.

Ello, luego que el PJ admitiera a trámite la demanda presentada por la exjefa de Estado, Tal admisión responde a que en el artículo 6 del Código Procesal Constitucional, se prohíbe rechazar de forma liminar demandas de amparos, entre otras.

"Si se protesta la violación del debido proceso, si se protesta la violación del derecho a ser defendida en un plazo razonable ¿cuál es la consecuencia compensatoria o resarcitoria de un proceso de amparo? reponer las cosas al estado anterior", señaló para Canal N.

En ese sentido, Portugal señala que un juez constitucional podría exhortar al Poder Legislativo que la figura de incapacidad moral permanente no se generen en el camino. Aseguró que su patrocinada ha sido "víctima" como otros expresidentes a través de procedimientos "irracionales e inusitados".

Demanda de amparo por vacancia

A fines de noviembre de 2025, la expresidenta presentó la demanda mediante un escrito en el que acusaba al Legislativo de vulnerar una serie de derechos constitucionales en el procedimiento que terminó en su destitución el pasado 10 de octubre.

Según el escrito presentado, por la defensa de la exjefa de Estado, solicita el cese de los efectos de la calificación de "incapaz", "moral" y "permanente", aduciendo que el Congreso transgredió su derecho al debido proceso, así como a la igualdad, a la defensa, al honor y de buena reputación.

Bajo estas consideraciones, requiere que se retrotraiga todo el proceso de vacancia en su contra hasta el Oficio N.º 078-2025-2026-ADP/PCR, de fecha 9 de octubre del 2025.

Tras haber sido admitida la demanda por el PJ, Dina Boluarte podría obtener un fallo favorable que le permita retornar al cargo como presidenta de la República, según su abogado Juan Carlos Portugal.