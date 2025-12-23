JEE declara INADMISIBLE fórmula presidencial de Avanza País: Deberán subsanar observaciones

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Especial de Electoral declaró inadmisible la fórmula de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Avanza País, liderado actualmente por José Williams Zapata con Fernán Altuve y Adriana Tudela, en la primera y segunda vicepresidencia.

¿Cuáles son las observaciones?

Avanza País fue de los primeros partidos en solicitar la inscripción de sus fórmulas presidenciales y el JEE de Lima Centro 1 realizó ciertas observaciones a la fórmula de candidatos para las Elecciones Generales 2026.

La razón, es que la fórmula no presenta las renuncias de sus excandidatos a la presidencia y la segunda vicepresidencia, Phillip Butter y la congresistas Karol Paredes.

"A consideración de este Colegiado y para un mejor resolver, dispone requerir a la organización política, proceda a subsanar la omisión incurrida", dice la resolución.

Asimismo, el tribunal electoral de primera instancia también advierte que en la hoja de vida de José Williams no se marcó el cargo al que postula, cuando el reglamento exige que todo campo sea rellenado.

"En consecuencia, efectuado el análisis correspondiente y teniendo en cuenta las observaciones antes descritas, la solicitud de inscripción deviene en inadmisible, motivo por el cual, el personero legal de la organización política Avanza País - Partido de Integración Social, podrá subsanarla en el plazo de 2 días calendario, conforme a lo previsto en el artículo 35.1 del Reglamento, bajo apercibimiento de declarar su improcedencia", indica.

Si Avanza País no subsana las observaciones alertadas por el JEE, se declarará improcedente la solicitud y quedarán fuera de la carrera electoral del 2026.

Phillip Butters renunció a su precandidatura presidencial

A través de una carta notarial, el precandidato presidencial Phillip Butters anunció su renuncia del partido político Avanza País por no haberse "logrado implementar ni mucho menos consolidar temas mínimos de organización",

"Hago de su conocimiento mi decisión de declinar a la posibilidad de una precandidatura presidencial considerando que, al ser una persona seria, creo que el pueblo peruano requiere de una opción sólida"

Según indicó Butters, desde su adhesión el partido no habría consolidado las bases de organización, control, financiamiento y de desarrollo político y que considera "elementales para enfrentar el cargo que el partido le delegó".

En el documentó agradeció a las personas con las que articuló una propuesta de gobierno e indicó que hará llegar parte del plan de gobierno en el que trabajó hacia el presidente del partido. "Esperando que eso pueda sumar para las que, yo supongo, son muy buenas intenciones para con el Perú".

Fue por ello que, José Williams pasó a liderar la fórmula presidencial y el JEE ha realizado observaciones que se deberán corregir en dos días, mientras tanto la solicitud fue declarada inadmisible.