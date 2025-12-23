Segundo Montalvo rompe en llanto en debate de Pronabec: "Me duele el corazón escuchar sus palabras"

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En medio del debate por el financiamiento de las becas educativas para el 2026 en la sesión extraordinaria de la Comisión de Educación y Deporte del Congreso el presidente del grupo de trabajo, Segundo Montalvo, expresó su malestar por la situación de los estudiantes de bajos recursos que se verán afectadas de no continuar el programa.

Llanto de indignación

En esta sesión, desarrollada el último lunes 22 de diciembre, los ministros de Educación, Jorge Figueroa, y de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, estaban citado para abordar las acciones y alternativas que permitan garantizar la continuidad de los programas de apoyo para estudiantes de bajos recursos.

La jornada tenía como tema principal el presupuesto del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), desde un inicio se observaba al presidente de la comisión compungido al mencionar que los ministros no habían acudido y expresó su rechazo a su falta para tocar un tema tan importante.

Al final del debate y participación de los congresistas miembros, algunos estudiantes que asistieron con la esperanza de hacer llegar su preocupación a los ministros indicaron que al no tener el apoyo se verían obligados a trabajar nuevamente.

"Créanme que me duele el corazón al escuchar sus palabras, de todos ustedes. Soy provinciano no soy millonario, soy mototaxista. Pero siempre he reflexionado y digo, esta es la oportunidad", dijo antes de que se le quebrara la voz.

Su quiebre generó aplausos entre los presentes con palabras de ánimo que le decían: "Tú eres del pueblo" y continuaron con arengas: "Montalvo, amigo, el pueblo está contigo", mientras el parlamentario se calmaba y se secaba las lágrimas.

"Me duele bastante, escucharlos a ustedes y he dicho, esta es la oportunidad que me ha dado el Congreso, me han reelegido para trabajar con transparencia, con esta presidencia, en esta comisión, no ha habido lobbies. Señores, yo siempre valoro el estudio", culminó mientras volvía a romper en llanto.

Reafirmó que su prioridad es la educación

Tras tranquilizarse reiteró su apoyo a los jóvenes que podrían perder su oportunidad de cancelarse los programas de becas y señaló que "primero es la educación", por lo que buscará sacar adelante los programas en su beneficio.

"En una mototaxi les gané las elecciones a los que invirtieron millones, por eso he venido a trabajar con transparencia, no he llegado a hacerme millonario, simplemente a trabajar con transparencia", indicó.

Es en ese contexto que el congresista Segundo Montalvo, como presidente de la Comisión de Educación rompió en llanto en pleno debate de Pronabec al anunciar la inasistencia de los ministros de Educación y Economía, luego de oír las palabras de indignación de los jóvenes que asistieron con la esperanza de ser escuchados por los ministros.