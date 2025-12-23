Ley del Reinfo: Jerí esperará informe técnico de norma aprobada para DECIDIR si la promulga

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras la aprobación de la ampliación del Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2026 en el Congreso de la República, el presidente José Jerí anunció que esperará el informe técnico sobre la autógrafa para definir si promulga la polémica ley.

Durante la Feria multisectorial "Más cerca del Perú", el jefe de Estado precisó a Canal N que, en la redacción de la norma, hay un fragmento que le ha "llamado la atención", por lo que ha decidido evaluarlo a nivel técnico antes de promulgar la ampliación.

"Estoy esperando, procedimentalmente, la información del sector. Hay una observación que particularmente me ha despertado mucho la atención en la redacción, ahora que lo he visto. Pero voy a esperar formalmente el informe técnico del sector", explicó a la prensa.

El pasado 19 de diciembre, el Parlamento remitió al Ejecutivo la autógrafa de la ley para que la firme. Tal como lo anunció el premier Ernesto Álvarez, esta deberá contar con las exigencias del Gobierno para que pueda proceder.

El presidente José Jerí señaló que espera el informe técnico para decidir sobre la ley del Reinfo. Además, descartó irregularidades en ascensos de la PNP, calificándolos como un proceso técnico y objetivo



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/I301bMsCg3 — Canal N (@canalN_) December 22, 2025

Sobre la posibilidad de que se observe esta norma, aprobada en segunda votación por el Poder Legislativo, Jerí evitó confirmarlo y reiteró su postura de aguardar al documento técnico del sector.

"No lo sé, no voy a decir si sí o si no en este momento, hasta que tenga el informe técnico. Cuando ustedes verifiquen la redacción de la ampliación del Reinfo, tiene una parte que me llama la atención", detalló.

Cabe mencionar que el mandatario tiene 15 días útiles para pronunciarse formalmente al respecto. El plazo concluye el 15 de enero del 2026. Ante ello, se mostró tranquilo y confiado en que cuenta con tiempo suficiente.

"Quedan nueve días, pero eso se publica en una hora y sale en extraordinaria (del Boletín de Normas Legales del Diario El Peruano)", recalcó.

Ley que modifica DL 1293

La Mesa Directiva del Parlamento envió a la Presidencia de la República dicho documento, en el que se precisa la modificación del artículo 6° del Decreto Legislativo 1293, que declara de interés nacional la formalización de la pequeña minería y artesanal. El objetivo era ampliar el tiempo de formalización de los interesados.

"El proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero", indica el artículo 1 de la autógrafa.

El presidente Jerí señaló que la norma aprobada por el Congreso pasará por una evaluación técnica del Ejecutivo, que definirá si se promulga o se devuelve con observaciones.