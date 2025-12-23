José Antonio Kast hizo escala en Lima y confirmó reunión con José Jerí en enero del 2026

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El electo presidente de Chile, José Antonio Kast, tuvo un breve paso por el Perú como parte de su viaje oficial a Ecuador, en el marco de su gira latinoamericana previo a la toma de mando que llevará a cabo el próximo 11 de marzo del 2026.

Quien lo recibió en el territorio nacional, a nombre del Estado peruano, fue el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, confirmándole, además, que su primer viaje internacional en 2026 será nuestro país, donde se reunirá con su par peruano, José Jerí Oré.

Puntos en agenda a tratar

Como se recuerda, el domingo 21 de diciembre, la Cancillería peruana anunció la visita del flamante mandatario chileno para enero próximo, a fin de abordar temas de importancia bilateral y sobre todo, la crisis migratoria que afronta su país y los efectos que pueda surgir en la frontera de ambas naciones.

Esta misma versión fue reconfirmada tanto por el Ministerio de Relaciones Exteriores, como el derechista en sus respectivas redes sociales, tras sostener un breve, pero significativo encuentro en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la noche del lunes 22 de diciembre.

"En el encuentro de cortesía, el líder chileno confirmó que su primer viaje internacional en 2026 será al Perú. Asimismo, el presidente electo Kast reiteró importancia de priorizar el trabajo conjunto y coordinado entre ambos países para enfrentar la inseguridad y la migración irregular", destacó Cancillería peruana.

Por su parte, Kast Rist devolvió el "gesto" en su cuenta de "X" (antes Twitter), donde dio detalles de lo conversado con de Zela; es decir, sobre "desafíos comunes y coordinación para enfrentar al crimen organizado y la inmigración irregular".

Vale recordar que, tras su victoria en segunda vuelta ante Jeannette Jara, el presidente peruano José Jerí se comunicó con su futuro homólogo chileno para felicitarlo y expresarle su deseo de coordinar acciones para "reforzar la cooperación en seguridad y migración".

Jerí sobre visita de Kast: "Un corredor humanitario es una alternativa"

Tras conocerse el anuncio de José Antonio Kast de visitar al Perú para reunirse con José Jerí, el mandatario nacional se refirió al respecto, no solo para anticipar los temas ya conocidos de agenda, sino para develar una posible estrategia conjunta para atender la crisis migratoria que sí o sí afecta a ambos países.

"Una alternativa son los acuerdos que estamos teniendo, por intermedio de Cancillería, en casos estrictamente humanitarios. Un corredor humanitario es una alternativa, un mecanismo que estamos viendo para casos muy excepcionales", sostuvo.

En esa línea, el jefe de Estado mencionó desde Palacio de Gobierno, que el "desborde de migrantes" al Perú es una "realidad que están anticipando", para lo cual, es fundamental adoptar políticas que puedan reforzar las fronteras de ambos países y analizar los posibles mecanismos para atender esta problemática.

La visita del electo mandatario de Chile genera muchas expectativas en Perú y Chile, ya que comparten un serio problema de inseguridad por el ingreso de extranjeros con antecedentes a sus territorios, flagelo que rechazan sus ciudadanos porque a diario atentan contra su calidad de vida.