Nieta de anciana atropellada por serenazgo de SJL denuncia negligencia: "Se quedaron mirando, sin hacer nada"

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sobre la tarde de este lunes 11 de agosto, una anciana de 75 años perdió la vida tras ser atropellada por una patrulla del serenazgo de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. El hecho se dio en plena avenida Gran Chimú donde la mujer fue impactada por este vehículo y horas después falleció producto de la hemorragia interna que tuvo.

Familiares denuncian diligencia

A horas del incidente, los familiares acudieron hasta la Comisaría de Zárate para iniciar las diligencias de rigor. Aquí, Exitosa conversó con Jocelyne, nieta de la adulta mayor fallecida para conocer mayores detalles de las investigaciones.

En primer lugar, la joven relató como se enteraron del fallecimiento de su abuela el cual se dio cuando se dirigían a verla a la clínica donde fue trasladada. Lamentablemente, a medio camino recibieron la fatídica llamada que les confirmó la noticia.

Luego de ello, denunció que su abuela podría estar con vida si los agentes de serenazgo que se encontraban a bordo de la patrulla que atropelló a la anciana hubieran reaccionado de manera inmediata. Por el contrario, revelaron que estos solo atinaron a mirar y que fueron los testigos los que llamaron a la Policía Nacional para luego recién subirla a la misma camioneta que la impactó y llevarla a un centro médico cercano.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Tragedia en San Juan de Lurigancho. La tarde de este lunes, 11 de agosto, una mujer de 75 años perdió la vida tras ser atropellada por un vehículo patrullero del municipio en la avenida Gran Chimú. Los deudos de la víctima expresaron su indignación... pic.twitter.com/AcLapwNORJ — Exitosa Noticias (@exitosape) August 12, 2025

"Estos tipos, porque eran varios en la camioneta, bajan del vehículo y se quedan mirándola por varios minutos sin hacer nada. La gente eran lo únicos que pedían que la auxilien y ella seguía tirada en el piso. Nadie la auxilió hasta que llegaron los Halcones por una llamada del 105 y recién la pudieron subir a la parte de atrás y se la llevan", indicó a nuestras cámaras.

La Municipalidad aún no se ha contactado

Seguidamente, Jocelyne aseguró que la Municipalidad de San Juan de Lurigancho aún no se ha contactado con su familia para ver que acciones se tomarán sobre lo hecho por Marco Choque Cosío, sereno que manejaba esta patrulla municipal que le quitó la vida a la mujer.

"Hasta el momento no hay presencia de la Municipalidad, ni en la clínica, ni en la comisaría, ni en el lugar de los hechos. No sabemos nada al respecto", añadió.

De esta manera, la nieta de la anciana fallecida tras ser atropellada por un patrullero de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, denunció negligencia por parte de los serenazgos quienes no reaccionaron tras impactar a la adulta mayor.