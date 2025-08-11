RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
No reaccionaron a tiempo

Nieta de anciana atropellada por serenazgo de SJL denuncia negligencia: "Se quedaron mirando, sin hacer nada"

Según declaraciones, los agentes de serenazgo no atinaron a llamar a emergencias a tiempo y dejaron a la mujer tendida en el pavimento por más de media hora. Además, denuncian que la Municipalidad de SJL aún no se contacta con la familia.

Nieta de anciana fallecida en SJL denuncia negligencia de serenazgo.
Nieta de anciana fallecida en SJL denuncia negligencia de serenazgo. (Foto: Composición Exitosa)

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/08/2025

Síguenos en Google News Google News

Sobre la tarde de este lunes 11 de agosto, una anciana de 75 años perdió la vida tras ser atropellada por una patrulla del serenazgo de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. El hecho se dio en plena avenida Gran Chimú donde la mujer fue impactada por este vehículo y horas después falleció producto de la hemorragia interna que tuvo.

Familiares denuncian diligencia

A horas del incidente, los familiares acudieron hasta la Comisaría de Zárate para iniciar las diligencias de rigor. Aquí, Exitosa conversó con Jocelyne, nieta de la adulta mayor fallecida para conocer mayores detalles de las investigaciones.

En primer lugar, la joven relató como se enteraron del fallecimiento de su abuela el cual se dio cuando se dirigían a verla a la clínica donde fue trasladada. Lamentablemente, a medio camino recibieron la fatídica llamada que les confirmó la noticia.

Luego de ello, denunció que su abuela podría estar con vida si los agentes de serenazgo que se encontraban a bordo de la patrulla que atropelló a la anciana hubieran reaccionado de manera inmediata. Por el contrario, revelaron que estos solo atinaron a mirar y que fueron los testigos los que llamaron a la Policía Nacional para luego recién subirla a la misma camioneta que la impactó y llevarla a un centro médico cercano.

SJL: ¡Indignante! Adulta mayor pierde la vida tras ser atropellada por patrullero de serenazgo
Lee también

SJL: ¡Indignante! Adulta mayor pierde la vida tras ser atropellada por patrullero de serenazgo

"Estos tipos, porque eran varios en la camioneta, bajan del vehículo y se quedan mirándola por varios minutos sin hacer nada. La gente eran lo únicos que pedían que la auxilien y ella seguía tirada en el piso. Nadie la auxilió hasta que llegaron los Halcones por una llamada del 105 y recién la pudieron subir a la parte de atrás y se la llevan", indicó a nuestras cámaras.

La Municipalidad aún no se ha contactado

Seguidamente, Jocelyne aseguró que la Municipalidad de San Juan de Lurigancho aún no se ha contactado con su familia para ver que acciones se tomarán sobre lo hecho por Marco Choque Cosío, sereno que manejaba esta patrulla municipal que le quitó la vida a la mujer.

"Hasta el momento no hay presencia de la Municipalidad, ni en la clínica, ni en la comisaría, ni en el lugar de los hechos. No sabemos nada al respecto", añadió.

Fuga de Gas provoca cierre de vías en límite de SJL y El Agustino: Accidente ocurrió en el malecón Checa
Lee también

Fuga de Gas provoca cierre de vías en límite de SJL y El Agustino: Accidente ocurrió en el malecón Checa

De esta manera, la nieta de la anciana fallecida tras ser atropellada por un patrullero de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, denunció negligencia por parte de los serenazgos quienes no reaccionaron tras impactar a la adulta mayor.

Temas relacionados Anciana Atropellada patrullero municipal San Juan de Lurigancho serenazgo SJL

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA