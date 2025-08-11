Perú sigue sumando medallas: Delegación nacional alcanzó su quinta presea en Panamericanos Junior

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Al término del tercer día de competencia, el Team Perú suma cinco medallas en los Juegos Panamericanos Junior 2025, que se disputan en Asunción, Paraguay. Las preseas más recientes las consiguieron la tiradora Valentina Porcella en Trap femenino y el nadador Diego Balbi en 100 metros mariposa.

Tiradora se quedó a dos puntos de la ganadora

La representante peruana llegó a la final de tiro desde el foso y alcanzó 43 puntos. Sin embargo, esto no le alcanzó para superar a la competidora que se quedó con el primer lugar. Ava Downs de Estados Unidos, se adjudicó el oro, mientras que el tercer puesto en el podio fue para la brasileña Ellen Mendes con 29 unidades.

Valentina Porcella mostrando su medalla de plata obtenida en Trap femenino.

Para llegar a esta última etapa, Porcella sumó 101 puntos, durante los dos días que duró los clasificatorios. Con este resultado, mejoró la actuación nacional a comparación de la edición 2021, realizada en Cali Valle, Colombia, donde se compitió con cuatro deportistas en dos modalidades, pero no se consiguió ninguna medalla.

Quinta medalla para Perú

Posterior a la participación de la tiradora, entró en acción el nadador Diego Balbi, en la modalidad 100 metros mariposa. El deportista de 19 años se adjudicó la presea de bronce, al cronometrar 53 segundos y 08 centésimas. El primer puesto fue para el brasileño Lucio Filho (51.78), secundado por el argentino Ulises Cazau (52.29).

Así fue como Diego Balbi logró conseguir la medalla de bronce en los 100 metros mariposa en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. 🏊🏻🥉🇵🇪



➡ #Asunción2025xMDeportes



— Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) August 11, 2025

Balbi, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), se cobró su revancha por el séptimo lugar que consiguió en los 200 metros mariposa, realizado el último domingo, en el Centro Acuático del Complejo Deportivo del Comité Olímpico Paraguayo, en Luque.

Los dos atletas peruanos, forman parte de los 115 atletas de la delegación nacional en Asunción 2025, que tiene entre ellos a integrantes del PAD. En el medallero, Perú marcha en el decimocuarto lugar, siendo la penúltima de Sudamérica, solo por delante de Uruguay.

PLATA

1. Valentina Porcella - Tiro (Trap femenino)



BRONCE

2. Driulys Rivas - Judo (-52 kg)

3. Lukas Eichhorn - Esgrima (Sable individual)

4. Yasmín Silva - Natación (200 metros mariposa)

5. Diego Balbi - Natación (100 metros mariposa)

De esta forma, el Team Perú cumple un buen papel ascendente en este tercer día de competencia. Las dos medallas obtenidas en Trap femenino y 100 metros mariposa masculino, le han permitido ascender en la clasificación general, aunque todavía lejos de los objetivos de la delegación.