Por ofensiva israelí

Franja de Gaza: Cifra de fallecidos palestinos asciende a más de 61 mil desde octubre de 2023

Un reciente reporte del Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza reveló que las víctimas mortales ascendió a más de 61 mil a causa desde que Israel inició su ofensiva.

Franja de Gaza: Cifra de fallecidos asciende a más de 61 mil desde octubre de 20 (Foto: Composición Exitosa)

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 12/08/2025

Desde hace más de 20 meses, la Franja de Gaza es un escenario controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en el que la cifra de víctimas mortales aumenta cada día. Recientemente, el Ministerio de Sanidad del enclave palestino dio la cifra oficial de fallecidos desde el inicio de la ofensiva israelí, ocurrido el pasado 7 de octubre de 2023.

Cifra de fallecidos en Gaza aumenta

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza reveló que el número de fallecidos por los ataques israelíes ascendió al menos a 61 mil 300 palestinos. De igual manera, notificó que 152 mil 850 personas resultaron heridas.

Cabe resaltar, que la entidad gazatí, registró que en las últimas 24 horas al menos han recibido el cuerpo de 21 personas. De igual manera, según un último balance publicado indica que, en el último día, los hospitales recibieron 341 heridos.

Además, desde que el Gobierno de Israel realice un alto al fuego en enero tras un pacto con el grupo Hamás, y relanzara sus ataques en marzo del presente año, han muerto 9 mil 862 palestinos y 40 mil 809 fueron registradas como heridas.

De otro lado, el Ministerio de Sanidad registró que en las últimas 24 horas un total de 11 personas partieron a causa de desnutrición e inanición. Debido a ello, la cifra de víctimas mortales por hambre aumentó a 212, incluyendo a menores de edad, quienes son 98,

ONU se pronuncia 

El último domingo 10 de agosto, altos funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), alertaron al Consejo de Seguridad que la situación en Gaza podría entrar a "otro capítulo horrible" luego de que el Gobierno israelí ampliará sus operaciones militares en la zona.

Por dicha razón, consideraron que cabe la posibilidad de que se suscite más destrucción. Muertos y existan desplazamientos forzados. Al respecto, según medios locales el plan de Israel tendría como objetivo desplazar a 800 mil personas previo al 7 de octubre. Además, cercarían la ciudad por un período de tres meses.

Por su parte, Ramesh Rajasingham, director de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU, calificó las condiciones de Gaza como "más allá de lo horroroso". "Esto ya no es una crisis de hambre inminente; es el hambre", aseveró el funcionario.

De esta manera, de acuerdo a información revelada por el Ministerio de Sanidad gazatí, el número de víctimas mortales en la Franja de Gaza aumentó desde sus inicios, a raíz de los constantes ataques israelíes.

