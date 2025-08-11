Wilson Soto en desacuerdo con Comisión de Fiscalización en manos de Acción Popular: "No era conveniente"

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Las comisiones del Congreso de la República quedaron instaladas y este lunes debieron iniciar sus labores en el Palacio Legislativo. Sin embargo, alguna de ellas, no pudieron arrancar por falta de quorum.

A propósito de ello, Exitosa conversó con Wilson Soto para conocer mayor detalle de lo que se habló antes de darse a conocer de estos equipos de trabajo. Durante esta charla, el parlamentario sorprendió a más de uno al rechazar que su partido, Acción Popular, sea el que presida la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

Wilson Soto rechaza Comisión de Fiscalización

En primer lugar, el parlamentario dejó en claro que nunca estuvo de acuerdo con liderar esta comisión ya que han tenido desacuerdos con otros congresistas que no se pudieron solucionar. Sin embargo, le deseó lo mejor a su compañero de bancada Elvis Vergara quien presidirá dicho equipo de trabajo.

"En la Comisión de Fiscalización, particularmente no estaba de acuerdo para que recaiga en Acción Popular. Creo que para la bancada y el partido no era conveniente asumir esa comisión. No hemos estado de acuerdo y pareciera que le dieron al partido su comisión", indicó.

Sin embargo, Soto Palacios recalcó que desde el Congreso ha sabido fiscalizar al Ejecutivo en más de una oportunidad negando así que no quiere confrontamiento con Dina Boluarte o cualquier de sus ministros.

"Como congresista paro fiscalizando, pero no soy integrantes de esta comisión, pero como congresista siempre fiscalicé al Ejecutivo y otros aspectos. Es una responsabilidad tremenda y espero que el parlamentario que asuma esté a la altura", añadió.

Las sesiones deben ser presenciales

Otro tema que tocó el congresista fue sobre la presencialidad dentro del Legislativo la cual aún no se cumple al 100 %. El padre de la patria señaló que en más de una ocasión ha manifestado a la mesa directiva que se deje de lado la virtualidad para que todos los parlamentarios vuelvan a sus respectivas curules.

De acuerdo con su percepción, un intercambio de ideas frente a frente jamás podrá ser reemplazado con cualquier otra modalidad.

"Como congresistas que somos tenemos que estar a tiempo al servicio del país. Yo les diría desde aquí a todos los colegas que asistan de manera presencial. Espero que el actual presidente José Jerí adopte las medidas de que los Plenos tienen que ser presenciales", finalizó.

