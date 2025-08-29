Castillo de Chancay: Ofrece ingreso gratuito por el feriado de Santa Rosa de Lima, ¿Quiénes podrán ingresar?

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con motivo del feriado nacional por el día de Santa Rosa de Lima, que se conmemora cada 30 de agosto, el Castillo de Chancay anunció una serie promociones especiales en favor de sus visitantes.

En ese sentido, para este sábado 30 y domingo 31, el ingreso será gratuito para todas las personas que lleven el nombre Rosa y para quienes hayan cumplido años en este mes de agosto.

Detalles:

Las actividades en el Castillo de Chancay tienen como objetivo no solo brindar entretenimiento a los niños, sino también acercarlos a su historia, revalorizar el atractivo turístico de la zona, atraer visitantes de diversas regiones del Perú y contribuir al fortalecimiento de la identidad local.

Sobre las actividades programadas por el día de la también llamada "Patrona de las Américas", estas incluirán un show infantil con música, baile y personajes que harán reír y cantar a los pequeños del hogar.

Junto a estas iniciativas, el público podrá disfrutar de otras atracciones como la "Casa del Terror", pensada para quienes buscan experiencias llenas de adrenalina y el vestidor de Trajes Medievales.

Vale destacar que, para este 2025, la diversión se multiplica con las nuevas zonas de juego de 'Castilandia', un espacio con juegos inflables, laberinto de pelotas, toro salvaje, carritos chocones, tiro al blanco, para que los niños puedan explorar y participar en actividades interactivas.

Para acceder a las promociones, las personas que se llamen Rosa o hayan cumplido años en este mes, deberán inscribirse a través del WhatsApp 944574095 y, al llegar, presentar su cupón para ingresar gratis a este maravilloso espacio ubicado en la ciudad de Chancay, provincia de Huaral.

Castillo de Chancay

Para tener en cuenta:

Como parte de la experiencia, el público también podrá participar en los tres recorridos temáticos del Castillo de Chancay, siendo los siguientes: el Tour de los Exploradores del Mundo, el Tour de los Guardianes del Rey y el Tour de los Viajeros del Tiempo.

Cabe señalar que, cada uno ofrece un acercamiento único a distintas épocas y culturas a través de escenografías, efectos especiales y guías caracterizados, principalmente destinados a los niños y niñas que asisten a este lugar.

Las actividades se desarrollarán de 9:00 a.m. a 6:00 p. m, lo que permitirá a los visitantes elegir la fecha que más se ajuste a su disponibilidad y participar de las actividades mencionadas, siempre en familia.

De esta manera, el Castillo de Chancay abre sus puertas para este fin de semana largo, en especial a quienes se llaman Rosa y los cumpleañeros de este mes de agosto.