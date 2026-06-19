Keiko Fujimori exige a Roberto Sánchez y a su bancada respetar el voto de todos los peruanos

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pidió este viernes al candidato Roberto Sánchez respetar la voluntad popular expresada en las urnas y esperar los resultados finales emitidos por las autoridades electorales.

Pide a Roberto Sánchez respetar el voto

Durante una conferencia de prensa, Fujimori sostuvo que las impugnaciones forman parte del proceso democrático, pero remarcó que el voto de todos los ciudadanos debe ser reconocido sin distinciones.

"Sí, yo creo que el señor Roberto Sánchez está en todo su derecho de presentar impugnaciones. Los jurados especiales y el Jurado Nacional de Elecciones hoy va a tener una audiencia muy importante y lo que tenemos que hacer es esperar y luego respetar el resultado final ", declaró.

Asimismo, enfatizó que los resultados reflejan la participación de ciudadanos de todas las regiones del país y del extranjero.

"La votación y las cifras son contundentes y yo creo que también es importante que el señor Roberto Sánchez y su partido entiendan que los votos de los peruanos, de cualquier ciudadano peruano, de cualquier ciudad, región, provincia o los que se encuentran en el extranjero son válidos y deben ser respetados ", agregó.

Pedidos de indulto

Respecto a eventuales solicitudes de indulto humanitario que podrían llegar a un futuro gobierno suyo, afirmó que cada caso deberá evaluarse conforme a ley y sin criterios políticos.

"No va a haber ni persecución ni privilegios", afirmó, al indicar que cualquier gracia presidencial deberá analizarse de manera individual y tomando en cuenta las condiciones médicas de cada solicitante.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Keiko Fujimori se refirió a los pedidos de indultos que recibiría su eventual gobierno. Al respecto, indicó que estos deberán ser evaluados, y que no habrá persecución ni privilegios si llega a liderar el Ejecutivo.



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Llamado a la calma durante las protestas

Sobre las movilizaciones convocadas por el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, señaló que las protestas son un derecho garantizado, siempre que se desarrollen de forma pacífica y respetando la propiedad pública y privada.

"En nuestro país las protestas están garantizadas y se deben de respetar, pero es importante que los ciudadanos que participan en estas marchas estén siempre alertas y que no se dejen llevar por narrativas o por comentarios que lo que buscan en realidad es generar más odio y divisiones entre peruanos", manifestó.

La excandidata presidencial expresó además su preocupación por los comerciantes del centro de Lima, quienes podrían verse afectados económicamente durante las movilizaciones convocadas en la antesala del Día del Padre.

"Esperamos primero que esto se lleve a cabo con total normalidad, con la prudencia y el respeto a las personas y a la propiedad privada", indicó.

En otro momento, Fujimori respondió a las críticas relacionadas con investigaciones fiscales y reiteró que siempre afrontó los procesos judiciales. La lideresa de Fuerza Popular insistió en que el país necesita serenidad mientras concluye el conteo oficial y pidió a las fuerzas políticas actuar con responsabilidad para evitar una mayor polarización entre los peruanos. Finalmente, Keiko Fujimori mencionó que su partido está cumpliendo con la inscripción de todos los candidatos para las elecciones municipales y de gobiernos regionales.