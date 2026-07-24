Diputados asumieron sus cargos HOY 24 de julio para el periodo 2026-2031: así fue la juramentación

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Los diputados electos para el periodo parlamentario 2026-2031 asumieron oficialmente sus cargos este viernes 24 de julio durante una ceremonia realizada en el Palacio Legislativo. La juramentación de los 130 integrantes de la Cámara de Diputados forma parte de la instalación del nuevo Congreso bicameral, que vuelve a funcionar en el país tras más de tres décadas.

Sigue el MINUTO a MINUTO de la juramentación de diputados

19:29 | Cecilia Chacón declara instalada la Cámara de Diputados, en medio de gritos de ¡Sí se pudo!, por parte de la bancada de Fuerza Popular. A su vez, la bancada de Juntos por el Perú, exclamaba la libertad a Pedro Castillo.

19:26 | Ernesto Zunini jura por Dios, la patria, por los ronderos y campesinos.

19:25 | Carlos Zegarra jura por el deporte, la juventud y la región Ica.

19:23 | Jorge Zeballos jura por los peruanos en el exterior.

19:22 | Ana Yuffra jura por el orden y la justicia en el Perú.

19:21 | Mady Yonz jura por la memoria de su padre y por la región Ica.

19:18 | Norma Yarrow jura por su familia y el Perú.

19:16 | Carlos Yalta jura por Dios, el Callao y su gente.

19:15| Juan Villanueva jura por Dios, por la memoria de su hermano y por la región Cajamarca.

19:14| Cesar Vidaurre jura por la familia, por la región Loreto y por Alberto Fujimori.

19:13 | Daniel Varas jura por la libertad de Pedro Castillo.

19:10 | Jhonn Valqui jura por Dios, por la familia y la unión en el Perú.

19:09 | Demetrio Vallqui jura por Dios, por los campesinos y los azucareros.

Juramentación.

19:08 | Gilmer Trujillo jura por Dios, por la familia, por Fuerza Popular.

19:06 | Cesar Tito jura por una Asamblea Constituyente, la libertad de Pedro Castillo y la región Puno.

Juramentación.

19:04 | Segundo Ticlla jura por Chota y la región Cajamarca.

19:02 | Jacqueline Tapullima jura por su familia y por la región San Martín.

19:01 | Liliana Takayama jura como diputada.

19:00 | Pilar Sulca jura por la región la región Ayacucho en quechua.

18:59 | Luz Soto jura por la región Apurimac, por la justicia social y los presos políticos.

18:56 | Helard Sonco jura en memoria de su madre, en nombre de los puneños, y por las víctimas del sur.

18:55 | María Silupú jura en nombre de Dios y por Sullana, Piura.

18:45 | Gustavo Segura jura por la seguridad de los peruanos y la recuperación de la libertad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

18:52 | Milagros Santana jura por Dios, por su madre por la salud de su padre, y por Jorge Nieto.

18:50 | Jeenny Samanez jura como diputada.

18:49 | Alexander Salas jura por Dios, por Cañete y por los pescadores y agricultores.

18:48 | Roxana Rocha jura por Dios, por su familia y por los más necesitados.

18:47 | Cesar Revilla jura por la Constitución del 93' y por Alberto Fujimori.

Juramentación.

18:46 | Oscar Reto jura por el partido del Buen Gobierno.

18:44 | María Quezada jura por Tumbes y por Fuerza Popular.

18:43 | Geanmarco Quezada jura por la pacificación de la región La Libertad.

18:42 | Lila Prado jura por los agricultores de la región Ica.

18:40 | Haydee Poma jura por los niños y mujeres y el desarrollo del agro.

18:39 | Víctor Piñan jura como diputado por el periodo 2026-2031.

18:38 | Nary Pinasco jura por las mujeres luchadores, en nombre de Alberto Fujimori.

18:36 | Jéssica Pérez jura por Puno, por el Perú, en busca de justicia de los asesinados del sur y la libertad de Pedro Castillo.

18:34 | Julián Pérez jura por la extinción de corrupto y "terruqueadores", así como la libertad de Pedro Castillo.

18:33 | Jesús Pérez jura por los asesinados del sur, la inclusión económica, por Pedro Castillo, por Dios, los Apus y la patria.

18:32 | Máximo Peralta jura por la sierra y selva de Junín.

18:31 | Oliver Peña jura por su familia, la ronda campesina, la libertad de Pedro Castillo.

18:29 | Carmen Paucará jura como diputada por la región Piura y Fuerza Popular.

18:27 | Ana Patiño juró como diputada en nombre de Alberto Fujimori.

18:25 | Yenifer Paredes juró por los pueblos olvidados, por Cajamarca y la libertad de Pedro Castillo.

Juramentación.

18:24 | Amalia Palomino jura por la democracia, los maestros, los niños, y la libertad de Pedro Castillo.

18:22 | Catherin Palomino jura contra el racismo, contra la discriminación y la libertad de Pedro Castillo.

🔴🔵 #AHORA | La diputada electa de Juntos por el Perú por Huancavelica, Catherin Palomino Casavilca juró en el cargo haciéndolo contra el racismo y la discriminación, así como por la libertad del expresidente Pedro Castillo. También lo hizo contra el 'terruqueo' y la justicia... pic.twitter.com/9EF7nVWXh0 — Exitosa Noticias (@exitosape) July 24, 2026

18:20 | Marvin Palma jura en nombre de su hermano.

18:19 | Marco Pacheco jura por sus padres, por los animales y Fuerza Popular.

18:18 | Auristela Obando jura como diputada de Fuerza Popular.

18:16 | Kim Muñoz juró en nombre de Alberto Fujimori y en contra de las "izquierdas falsa" y las "políticas caviares.

Juramentación.

18:14 | Cesar Muedas juró por los fallecidos en el sismo de Chupaca y por la libertad de expresión.

18:13 | Nathaly Molina jura por Dios, por su familia y los que no tienen voz.

18:11 | Flor Meza jura por que las mujeres y madres avancen.

18:10 | Ángel Meneses juró por Dios, la familia, los emprendedores y los docentes universitarios.

18:08 | Liz Mendoza juró por Dios, por los peruanos en el exterior y su respaldo a Keiko Fujimori.

Juramentación.

18:07 | Andrea Medina juró como diputada por un Perú más justo para todos.

18:06 | Luis Masco jura como diputado por el periodo 2026-2031.

18:05 | Paola Martínez juró en nombre de la vida y la patria.

18:02 | Analí Márquez juró en nombre de los mártires del sur y la libertad de Pedro Castillo.

18:01 | José Manrique jura en agradecimiento a Dios.

18:00 | Bernardino Manrique jura por la vida.

17:59 | Alejandro Manay jura por la libertad de Pedro Castillo.

Juramentación.

17:57 | Heber López jura en nombre de Dios, su familia y la región Cusco.

17:55 | Nora Llaque jura como diputada por el periodo 2026-2031.

17:53 | Marino Lavado jura por la derogación de las leyes pro-crimen y la libertad de Pedro Castillo.

17:50 | Luis Jibaja jura por las rondas campesinas y los maestros.

17:48 | Azucena Isla jura en nombre de las maestras y por la región Loreto.

17:47 | Mery Infantes pidió a Dios la iluminación a todos los diputados.

17:46 | Indira Huilca juró como diputada por las mujeres y la clase que lucha, en nombre de su padre Pedro Huilca.

🚨"Con la fuerza de Pedro Huilca y por el pueblo que lucha para derrotar el autoritarismo y construir un Perú con una verdadera democracia, sí juro", dijo la congresista de Ahora Nación Indira Huilca en la juramentación e incorporación de los diputados electos. pic.twitter.com/mc4LYvwEea — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) July 24, 2026

17:45 | Miguel Huamán juró en memoria de su padre y la región Piura.

17:42 | Cesar Holguin juró en nombre de su familia por terminar con el odio y la injusticia en el país.

17:40 | Gloria Hirache juró en memoria de su madre y la región Arequipa.

17:39 | Dina Hancco juró como diputada contra la corrupción, por las víctimas del régimen de Dina Boluarte en quechua.

Juramento.

17:36 | Héctor Guillén juró por los maestros y la libertad de Pedro Castillo.

17:35 | Jessica Guevara jura como diputada en nombre de la región Cajamarca.

17:33 | Edgar Gonzáles jura como diputado por el periodo 2026-2031.

17:31 | Francisco Gatica jura en nombre de Fuerza Popular.

17:30 | Fernando García juró como diputado.

17:29 | Luzmila Gamarra juró en memoria de su padre.

17:27 | Marco Flores juró en nombre de su familia y la región Huánuco.

17:26 | Pier Figari juró en contra de la persecución política.

17:25 | Nery Fernández jura en nombre de los jóvenes como diputado.

17:23 | Svieta Fernández jura en busca de la libertad de Pedro Castillo.

🔴🔵 #AHORA | La diputada electa de Juntos por el Perú por Tacna, Svieta Fernández González, juró en el cargo por su región, la lucha contra el autoritarismo, los fallecidos que dejaron las protestas en el sur, los 100 años desde que su región retornó al Perú y la libertad de... pic.twitter.com/WwEeJWnAAv — Exitosa Noticias (@exitosape) July 25, 2026

17:21 | Hilda Fernández jura como diputada por el periodo 2026-2031.

17:20 | Arturo Eusebio jura como diputado en nombre de Huarochirí.

17:19 | Edwin Espinoza jura en busca por un Perú en busca de la justicia social.

17:17 | Carmen Duarte jura como diputada en nombre de los fallecidos del sismo en Chupaca.

17:15 | Carlos Domínguez jura por Dios, por su región Ancash y en nombre de sus hijos.

17:14 | Pierangeli Dodero jura como diputada para el periodo 2026-2031.

17:13 | Leo de Paz juró en nombre de la vida.

17:11 | Remigio Condori juró en nombre del Tahuantinsuyo.

Juramentación,

17:10 | Diethell Columbus jura como diputado de Fuerza Popular.

17:09 | Harvey Colchado jura en nombre de sus hijos y en contra de las mafias.

🚨"Para construir una mejor Policía Nacional, combatir el crimen y la extorsión, pero sobre todo la corrupción en el poder, sí juro", afirmó el congresista de Ahora Nación Harvey Colchado durante la juramentación e incorporación de los diputados electos. pic.twitter.com/xdecPtcea0 — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) July 24, 2026

17:08 | Javier Cipriani jura como diputado.

17:07 | Graciela Chipana juró en nombre de la libertad de Pedro Castillo.

🔴🔵 #AHORA | La diputada electa de Juntos por el Perú, Graciela Chipana, juró en el cargo para el periodo parlamentario 2026-2031. En el momento de realizar el acto protocolar, destacó la mención a su región Moquegua, los maestros y la libertad del expresidente Pedro Castillo.... pic.twitter.com/N7XGYW9Xjm — Exitosa Noticias (@exitosape) July 24, 2026

17:05 | Félix Chang jura en nombre de su familia y por la región Piura.

Juramentación.

17:04 | Rafael Celiz jura como diputado para el periodo 2026-2031.

17:02 | Javier Castro jura en nombre del mejor presidente de todos los peruanos.

17:00 | Segundo Castrejón jura como diputado.

16:59 | Eduardo Castillo jura como diputado.

16:58 | Raúl Camargo Porta jura en nombre de la patria, de su madre y del pueblo peruano.

16:57 | Oswar Cahuaza jura como diputado para el periodo 2026-2031.

16:55 | Juan Cabrera juró en español, quechua e inglés.

16:53 | Fressman Buitrón juró en nombre de su región.

16:52 | Aldo Bravo juró como diputado por el periodo 2026-2026.

16:51 | Angel Bobadilla juró como diputado por Fuerza Popular.

16:50 | Karina Beteta juró en nombre de su familia.

16:48 | Jessica Benitez juró por las personas con el trabajo digno del sector salud y las personas con autismo.

16:46 | Diego Bazán juró en nombre de las personas con discapacidad y los jóvenes.

16:45 | Rosangella Barbarán juró en nombre de los fujimoristas como diputada.

🔴🔵 #AHORA | La diputada electa de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán juró en el cargo para el periodo 2026-2031. En el momento que realizó el acto, aseguró hacerlo por los jóvenes, la vida, la familia y los fujimoristas que buscan reivindicar el fujimorismo en el país.



📻... pic.twitter.com/4LgofaKxLr — Exitosa Noticias (@exitosape) July 24, 2026

16:44 | José Baella juró por la patria por el periodo 2026-2031.

16:43 | Giannina Avendaña juró en nombre del Perú y en contra de las mafias.

16:41 | Marleny Arminta juró en memoria de su padre, por los niños y su región Arequipa y por la Virgen de Chapi.

16:40 | Christian Aranda juró en nombre de los peruanos y Cristo Rey.

16:38 | Gladys Andrade juró como diputada por el periodo 2026-2031.

16:37 | Yuli Ambrosio juró en nombre de la región Huánuco.

16:35 | Edgar Alvaron juró en nombre de sus familiares y su región Ancash.

16:34 | Arturo Alegría jura en nombre de la nación como diputado.

16:33 | Henry Albañil jura en nombre de los niños y jóvenes del Perú al cargo de diputado.

16:31 | Rossana Elayza jura como diputada 2026-2031 en memoria de su abuelo.

16:29 | Marlon Aguirre prometió a su cargo a nombre de su región Junín.

16:28 | Jaime Abensur Jara jura como diputado al periodo 2026-2031.

16:24 | Romina Uribe jura como diputada y tercera vicepresidenta.

"Agradezco a mi familia por todo su apoyo y por todo su amor. Por las infancias y juventudes que merecen más oportunidades y menos barreras. Por las mujeres que luchamos día a día por conquistar todos nuestros derechos y las diversidades de nuestro Perú. Sí juro", sostuvo.

16:22 | Luis Quispe Candia juró como diputado.

16:21 | Cecilia Chacón juró al cargo de diputada por Fuerza Popular durante la instalación del nuevo Congreso bicameral 2026-2031.