Diputados y senadores: Así se elegirán sus mesas directivas este domingo 26 de julio

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso bicameral del Perú se prepara para dar sus primeros pasos institucionales con la elección de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado, programadas para el domingo 26 de julio. Estos comicios internos marcarán el inicio del periodo anual de sesiones 2026-2027 y definirán a las autoridades que conducirán cada cámara en su primer año de funcionamiento.

¿Cómo se elegirá en Diputados?

La Cámara de Diputados celebrará su elección en la mañana del domingo, inmediatamente después de la juramentación de los 130 parlamentarios electos el viernes 24. Los grupos parlamentarios deberán presentar sus listas de candidatos a presidente y vicepresidentes hasta el sábado 25 , cumpliendo con lo estipulado en el Reglamento.

La sesión será dirigida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, que invitará a dos diputados para actuar como escrutadores. Ellos firmarán las cédulas de votación, que luego se distribuirán entre los parlamentarios. Tras una breve suspensión, los diputados llenarán las cédulas y las depositarán en el ánfora, comenzando por el presidente y siguiendo en orden alfabético.

El escrutinio se realizará voto por voto, con lectura pública de cada cédula. La lista ganadora deberá obtener mayoría absoluta; si ninguna alcanza ese número, se procederá a una segunda votación entre las dos más votadas, proclamándose electa la que obtenga mayoría simple.

Junta preparatoria de Diputados

¿Cómo se elegirá en Senadores?

Por su parte, el Senado llevará a cabo su elección al mediodía del mismo domingo, tras la juramentación de los 60 senadores electos para el periodo 2026-2031. El procedimiento será similar al de la Cámara de Diputados: presentación de listas hasta el sábado 25 a las 5:00 p.m., designación de escrutadores, distribución de cédulas, votación en orden alfabético y escrutinio público.

El presidente electo jurará ante el titular de la Junta Preparatoria y luego tomará juramento a los demás miembros de la Mesa Directiva. En ambos casos, la fórmula de juramentación será la tradicional: "Por Dios, por la patria y por la Constitución Política del Perú", aunque puede omitirse la invocación religiosa si algún parlamentario lo solicita.

Una vez concluido el proceso, los resultados se comunicarán oficialmente al presidente de la República, a la otra cámara, a la Corte Suprema, al Tribunal Constitucional, al Jurado Nacional de Elecciones, al fiscal de la Nación, al defensor del pueblo, así como a gobiernos regionales y municipalidades provinciales.

Finalmente, los presidentes de cada cámara declararán constituida la Mesa Directiva para el periodo 2026-2031 y convocarán a la sesión de instalación del periodo anual de sesiones 2026-2027.

✅ Conoce los plazos establecidos para la elección de la Mesa Directiva del Senado de la República, conforme a lo anunciado por el presidente de la Junta Preparatoria del Senado.



📌 Nota completa: https://t.co/jbS5FPhIMn pic.twitter.com/d8v7yf8HuM — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 24, 2026

La elección de las mesas directivas de Diputados y Senadores este domingo 26 de julio constituye el primer acto de organización del nuevo Congreso bicameral. Con procedimientos similares y un mismo calendario, ambas cámaras darán inicio a su vida institucional, estableciendo las autoridades que guiarán el debate legislativo en el periodo 2026-2027.