Karen Schwarz y Ezio Oliva revelan que fueron extorsionados en Lima: "Nos mandaron fotos de la casa y del colegio"

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una entrevista que dieron para ´Más espectáculos´, Karen Schwarz y Ezio Oliva que residen en Madrid desde hace cuatro meses contaron que una de las razones que los motivó a mudarse fue que fueron víctimas de extorsión en el país, una realidad que asecha actualmente a la mayoría de los peruanos.

Tomaron fotos de su casa

Como parte de la entrevista, Ezio Oliva narró la difícil situación por la cual atravesaba toda su familia. Estando él en España y su familia en Perú, le enviaban fotos de su casa y del colegio de sus hijas, haciendo que tome medidas de protección para que no le pase nada a su familia.

"Tuvimos una situación de extorsión. Nos mandaron fotos de la casa, del colegio y yo estaba en España. Mis hijas dejaron de ir al parque por la seguridad de ellas ..." Expresó Oliva.

Sin embargo, la pareja peruana también consideró que los largos viajes de Ezio y su distanciamiento, los estaba afectando como familia.

Karen y Ezio en España

La decisión de viajar no fue nada fácil

Así mismo, la ex conductora de televisión, Karen Schwarz, señaló que la decisión de dejar todo e ir a vivir a otro país no fue nada fácil. Tuvo que pensar bastante en la propuesta que le hizo el cantante para mudarse a Madrid. Según cuenta la ex conductora, esta no sería la primera vez en la que Ezio le pedía mudarse del país.

Él me lo propuso una vez para ir a México y dije 'ya', pero como yaya... pero de pronto vino pandemia y luego cuando viene lo de España., yo le decía, 'espérate, no es tan rápido, yo te puedo amar, pero a veces por amor uno deja muchas cosas que después se arrepiente", comentó la ex conductora. "Le pedí que me deje analizarme como persona, como mujer, como profesional y luego como familia y cuando todo lo tenga cerrado, tomo la decisión y me dijo que me tome el tiempo que quiera", contó Karen Schwarz.

Una vez la decisión de viajar fue tomada, enviaron algunos de sus muebles en barco a España y un mes después, volaron a Madrid con sus dos menores hijas.

Es así como la noticia de extorsión que atravesó Karen Schwarz y Ezio Oliva causó furor e indignación por parte de los seguidores en redes sociales. No obstante, La exconductora y el cantante peruano hacen ver a sus seguidores que se sienten mejor y están más seguros con sus hijas en Madrid.