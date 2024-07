Eduardo Salhuana sobre mensaje a la Nación de Dina Boluarte: "Espero sea realista y objetivo"

En el marco de las Fiestas Patrias, el nuevo presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, manifestó cuáles son sus expectativas sobre el mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte este 28 de julio. El titular del Parlamento señaló que espera que el discurso sea realista y objetivo.

Desde la sede del Palacio Legislativo, el congresista de Alianza para el Progreso indicó que también esperaría que la jefa de Estado realice un balance de los avances que se han dado en la administración pública, así como el periodo de gestión ministerial.

Asimismo, Salhuana indicó que el mensaje de Dina Boluarte también tendría que generar mayor estabilidad política y fomentar las inversiones tanto nacionales como internacionales. En ese sentido, resaltó que se acerca el Foro de Apec, evento para el que tendrían que estar preparados.

Por su parte, el congresista Alex Flores aseguró que la mandataria Dina Boluarte debería dejar el cargo de presidenta este 28 de julio. El legislador de la Bancada Socialista criticó duramente a la jefa de Estado y sostuvo que sus expectativas por el mensaje de la Nación son nulas.

Y es que, expresó, la mandataria no solo habría demostrado que su gobierno no tiene un rumbo, sino que tampoco habría logrado enrumbar el país con el modelo económico, lo que se demostraría en el aumento de la pobreza extrema y la inseguridad ciudadana.

"En estas Fiestas Patrias, podemos decir con toda claridad que no podemos esperar nada de este Gobierno. Ha demostrado que no tiene rumbo. Ha demostrado que no tiene un plan innovador propio. Ni siquiera ha podido manejar el piloto automático del modelo neoliberal que tenemos desde hace 30 años", sostuvo.