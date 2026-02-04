Candidata de Perú Libre afirma que Vladimir Cerrón "ha sufrido una prisión injusta" y niega que sea prófugo

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, la candidata al Senado por Perú Libre, Lourdes Jesús Salazar, defendió al líder de su partido, Vladimir Cerrón, asegurando que no es un prófugo de la justicia, sino que se encuentra "a buen recaudo".

"Ha sufrido una prisión injusta", afirmó, aludiendo a los procesos judiciales que lo mantienen con orden de captura vigente y por el cual se desconoce su paradero desde hace más de dos años. Salazar sostuvo que las investigaciones responden a una "persecución política", con carpetas fiscales creadas para impedir su ascenso como líder de izquierda.

"Perdió un gobierno regional, lo sentenciaron, lo metieron a la cárcel... ¿Y después de eso qué han hecho? Anularon su proceso", señaló.

Alianzas cuestionadas

Consultada sobre la gestión de la bancada de Perú Libre en el Congreso, la candidata la calificó como "correcta", aunque atribuyó las críticas a la "malinformación" de la prensa.

Asimismo, negó la existencia de alianzas con Fuerza Popular para aprobar leyes polémicas, pese a que la Mesa Directiva está encabezada por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y cuenta con Waldemar Cerrón (Perú Libre), quien sigue desempeñándose como vicepresidente por tercer período consecutivo.

"No hay ningún pacto debajo de la mesa. Lo que ha habido es un trabajo conjunto", insistió.

El contraste resulta evidente: durante la campaña presidencial, Perú Libre buscó marcar distancia del fujimorismo, pero hoy comparte espacios de poder con esa bancada.

Las leyes "procrimen"

Sobre las normas cuestionadas como "procrimen", Salazar rechazó el término y las calificó como "garantistas", asegurando que, desde su propia experiencia como abogada, sería contradictorio que una persona instruida en leyes busque incentivar el crimen a través del poder.

"No hay abogado que haga leyes para fomentar la delincuencia. Ese título lo han puesto desde el punto de vista político, como la exfiscal de la Nación y el grupo caviar", dijo.

Sin embargo, cabe recordar que el propio Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresó en octubre de 2025 su rechazo a estas leyes, señalando que favorecen al crimen organizado.

Entre estas leyes figura la modificación de la extinción de dominio, que impide incautar bienes de investigados sin sentencia firme, un cambio que, por coincidencia, podría beneficiar a líderes políticos con procesos abiertos como Cerrón.

📢🔵 #COMUNICADO 090-2025/CAL | COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA LAMENTA LA VIOLENCIA Y HACE UN LLAMADO A LA REFLEXIÓN SOBRE LAS CAUSAS ESTRUCTURALES DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA



El Colegio de Abogados de Lima (CAL) lamenta profundamente los hechos de violencia registrados tras las... pic.twitter.com/IlLP3sJJSC — Colegio de Abogados de Lima (@CALPERUOFICIAL) October 16, 2025

Las declaraciones de Salazar reflejan la estrategia de Perú Libre de blindar a su líder, incluso frente a una orden de captura vigente. Al mismo tiempo, la defensa de las leyes cuestionadas y la negación de alianzas con Fuerza Popular contrastan con la realidad política del Congreso.

El discurso, aunque coherente con la narrativa partidaria, deja abiertas dudas sobre la verdadera independencia de la bancada y los efectos de estas normas en casos de corrupción.