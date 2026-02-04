Ciro Castillo retomó funciones en GORE Callao: Continuará con la denuncia contra Edita Vargas

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Ciro Castillo retomó el cargo de Gobernador Regional del Callao, sin embargo, informó que la denuncia contra Edita Vargas y quienes no le permitieron retomar sus funciones continuará de haber cometido un delito.

Agradeció a Edita Vargas la suplencia

El gobernador del Callao, brindó una conferencia de prensa tras retomar su puesto, en la que agradeció a Edita Vargas por suplirlo durante su ausencia.

"Hubiera querido no tener que estar esperando tres días para ingresar y hacerme cargo nuevamente del Gobierno Regional. Desde ya, agradezco mucho la buena voluntad que tuvo la licenciada Edita Vargas, que fue la encargada de suplir, hacer la suplencia en este caso por mi ausencia", indicó.

En ese sentido fue consulta sobre cómo procederá actualmente con la denuncia que anunció contra Edita Vargas, pues ya fue reincorporado con apoyo del Consejo Regional.

"La licenciada Edita Vargas y todos aquellos que estuvieran inmersos en alguna falta y que esta pudiera a su vez, ser un delito, van a ser manejados por el estudio de abogados que hemos contratado para ese tema", explicó.

#EnVivo



Ciro Castillo retornó al Gobierno Regional del Callao



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/WBQM5GprpG — Canal N (@canalN_) February 4, 2026

Consejo Regional del Callao exige restituir a Ciro Castillo

El Consejo Regional del Callao acordó el martes 3 de febrero pedir la restitución de Ciro Castillo como gobernador, en medio de la crisis política que atraviesa la región. La solicitud se basa en la resolución judicial que revierte la condición de ausencia que lo apartó del cargo y que, según sus abogados, lo habilita para retomar funciones.

La decisión no implica aún la restitución efectiva, pero representa un paso institucional que busca dar salida a semanas de incertidumbre. El pleno del Consejo remitirá su pedido a las instancias correspondientes para que se evalúe la reincorporación de Castillo.

La gobernadora interina, Edita Vargas, había declarado previamente que respetaría la decisión del Consejo, aunque advirtió que el regreso de Castillo sería "un peligro". Según Vargas, existen documentos importantes y presuntas irregularidades en las gerencias que podrían desaparecer si el titular vuelve al cargo.

Vargas también cuestionó la demora del Consejo en sesionar, recordando que se había comprometido a pronunciarse el 29 de enero, pero recién lo hizo ahora.

El enfrentamiento entre Castillo y Vargas se intensificó el lunes 2 de febrero, cuando el gobernador intentó ingresar a la sede regional alegando que la ley lo ampara, pues la aparición del titular elimina automáticamente la suplencia. Castillo acusó a Vargas de usurpación de funciones y anunció denuncias contra ella y quienes considera cómplices.

Es por ello que Ciro Castillo ya habiendo retomado funciones de gobernador regional del Callao informó que se continuará con la denuncia contra Edita Vargas.