Flavio Cruz: "El error de Perú Libre fue dejar gobernar a Pedro Castillo"

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

A casi cinco años de empezar a ser gobierno, luego de imponerse en las últimas elecciones generales, para el actual congresista, Flavio Cruz Mamani, el expresidente Pedro Castillo cometió un grave error en su administración, el cual le costó la confianza y respaldo de su propia bancada.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el también candidato a la Cámara de Senadores por Perú Libre consideró prácticamente como una "traición" que el exmandatario haya designado a Mirtha Vásquez como presidenta del Consejo de Ministros, en octubre del 2021.

"El presidente no nos recibía"

Durante su participación en Exitosa, el legislador confesó que un "error" al interior de su fuerza política fue haber "dejado gobernar" al ahora recluido exjefe de Estado, ya que con sus decisiones, terminaría no solo por originar el resquebrajamiento de la Bancada de Perú Libre, sino también, por originar su "captura".

"Al pueblo le quitaron a su presidente. ¿Quién ingresó al premierato al tercer mes? ¿No fue la señora Mirtha Vásquez con todo su equipo? Al final sumando y restando 12 ministerios a ese sector. Entonces, Perú Libre ya no tenía espacio si ponía unos, bueno ahí venía los golpes y lo sacaban", mencionó.

El "cambio" fue tan grande en el expresidente que, por ejemplo, recordó que "ya no podían ingresar a Palacio de Gobierno". Incluso, sostuvo que las autoridades regionales y locales le exigían reuniones el gobernante de aquel entonces; sin embargo, mencionó que Castillo Terrones "no los recibía".

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En declaraciones para Exitosa, el congresista y candidato al Senado por Perú Libre, Flavio Cruz, sostuvo que su partido cometió el error de "dejar gobernar a Pedro Castillo". Ello, debido al apartamiento que tuvo el expresidente tras nombrar como premier a... pic.twitter.com/7POm0SH8bN — Exitosa Noticias (@exitosape) February 4, 2026

Condenado a más de 11 años de cárcel por el caso 'Golpe de Estado'

El pasado 27 de noviembre, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema sentenció al expresidente Pedro Castillo Terrones a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para una rebelión, con referente al caso 'Golpe de Estado', por su intento de quebrantamiento del orden constitucional, el 7 de diciembre de 2022.

La sentencia también alcanza a Betssy Chávez Chino, en su calidad de coautora del delito de conspiración para la rebelión, recibiendo la misma pena del exjefe de Estado. Además, Aníbal Torres Vásquez fue condenado a seis años y ocho meses de prisión efectiva, más un año de inhabilitación pública. Mientras que, Willy Huerta Olivas recibió 11 años y 5 meses de pena.

Asimismo, el exmandatario deberá pagar una reparación civil solidaria ascendente a S/ 12 millones, por concepto de daño extra-patrimonial, en agravio del Estado, junto a los otros tres condenados.

Pese a los años transcurridos, desde Perú Libre no olvidan la "traición" de Pedro Castillo al cambiar su hoja de ruta propuesta en 2021.