Ministro de Salud sobre contratación de 5 jóvenes que visitaron Palacio de Gobierno: "La evaluación cumplió los requisitos"

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, se pronunció respecto a la contratación de cinco mujeres en diferentes entidades estatales, esto luego de sostener reuniones en Palacio de Gobierno con el presidente José Jerí en altas horas de la noche.

Afirma que se cumplieron requisitos

El titular del Ministerio de Salud (MINSA) concedió una entrevista a Canal N, en la que sostuvo que sí hubo conocimiento de las contrataciones de las féminas, quienes obtuvieron órdenes para brindar servicios profesionales en diversas entidades públicas desde octubre y noviembre de 2025, a pocas semanas de la asunción a la presidencia de Jerí Oré.

"Nosotros tomamos conocimiento de que las evaluaciones de esas personas cumplen con los requisitos y se han seguido todos los procedimientos", manifestó el funcionario de Estado.

Bajo esa premisa, subrayó que "todas las personas merecen respeto" en referencia a las féminas en mención. "Muchas veces la forma cómo se afronta o se cuestiona esta situación por ser mujeres yo creo que hay que tener mucho respeto, evitar todo tipo de adjetivos", señaló.

Además, al ser consultado si es que para este tipo de puestos existe o no algún curso público, Quiroz Avilés señaló que no debido a que las contrataciones bajo la modalidad de locación de servicio al igual que los cargos de funcionarios "no existe concurso para ello".

En tal sentido, puntualizó que comprende una evaluación directa y procede la contartación en el eventual caso que cumplan con el perfil de manera adecuada para el puesto que irán a desempeñar.

Se pronuncia sobre el comunicado que revirtió el Gobierno

Ayer martes, 3 de febrero la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que evaluaba tomar acciones legales tras revelarse las contrataciones de cinco allegadas al presidente de la República, sin embargo, minutos después revirtió dicho comunicado en el que eliminaba estas acciones.

Sobre esto, el ministro Luis Quiroz respondió qué fue lo que motivó a que se modifique dicha parte de la misiva púiblica. "Es importante considerar de que las personas que se ven afectadas ante situaciones, noticias que a veces pudieran manchar el honor y la honra de una persona están en su derecho de poder, individual o personalmente, ejercer las acciones que correspondan", dijo.

