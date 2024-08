Edwin Martínez: Procuradora de Arequipa acusa a congresista de interferir desalojo

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, fue acusado de intentar interferir en un desalojo en la región de Arequipa. El hecho fue advertido por una procuradora que aseguró que el parlamentario habría incurrido en presunto tráfico de influencias.

Esta situación fue registrada en el asentamiento humano Villa El Mirador, ubicado en el distrito de Uraca en la provincia de Castilla. La funcionaria de la Municipalidad Provincial de Camaná, Dixie Rodríguez Cervantes, reveló que Martínez se intentó comunicar con ella y se identificó como legislador.

(...)

Ante la grave denuncia, Edwin Martínez negó la acusación de la procuradora de Arequipa y aseguró que únicamente pidió explicaciones sobre la movilización de una gran cantidad de efectivos policiales para el desalojo.

El congresista señaló que no se dio ningún tipo de intimidación a Rodríguez e indicó que se trato de un hecho de defensa ciudadana. Sin embargo, resaltó que la procuradora se encuentra en "todo su derecho" de presentar la denuncia que ella refiere.

"Yo no intimido a nadie, simplemente me gustan las cosas legales, no sucias, no oscuras, no que hieran ni lastimen al ciudadano más humilde. Eso es simplemente lo que quería enterarme. (...) "Yo sé -y la procuradora sabe- que no ha habido una sola frase en la cual se le intimide, se le diga que no haga el proceso ni cosa por el estilo. Lo que ella ha pronunciado es un delito en el cual supuestamente estaría inmerso", expresó Martínez para Canal N.