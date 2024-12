Ejecutivo promulga ley que autoriza pago a policías que trabajen en sus días de franco o vacaciones

18/12/2024 / Exitosa Noticias / Política

El Ejecutivo promulgó la ley que autoriza una compensación económica para los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que, de manera voluntaria y estando de franco o vacaciones, realicen labores de patrullaje a pie, patrullaje motorizado y operaciones de investigación.

Ley busca incrementar la presencia policial

La Ley N.° 32197, que fue promulgada por el Gobierno este martes 17 de diciembre en las Normas Legales del diario oficial El Peruano, tiene como objetivo incrementar la presencia policial en labores preventivas y fortalecer las intervenciones y acciones policiales de investigación.

"La presente ley tiene por objeto autorizar el otorgamiento de una entrega económica para el personal policial que se encuentre de vacaciones o franco y de forma voluntaria preste servicios de patrullaje a pie, patrullaje motorizado y operaciones focalizadas de investigación en el marco de la lucha contra la delincuencia común y la inseguridad ciudadana", se lee en el oficio.

Del mismo modo, la norma precisa que los efectivos recibirán una compensación económica por cada jornada de siete horas continuas de servicio. No obstante, este pago no tendrá carácter remunerativo ni pensionable, no estará sujeto a cargas sociales y no será tomado en cuenta para el cálculo de beneficios sociales.

""La entrega económica es percibida por el personal policial que de forma voluntaria preste servicios policiales de patrullaje a pie, patrullaje motorizado y operaciones focalizadas de investigación en el marco de la lucha contra la delincuencia común y la inseguridad ciudadana", añade la misiva.

¿Quién financia la implementación de esta ley?

En esa misma línea, el dictamen detalla que la implementación de esta ley es financiada por el Ministerio del Interior (Mininter), a quien se autoriza, de manera excepcional durante el Año Fiscal 2024, realizar modificaciones presupuestarias hasta por la suma de S/31 395 840.00.

"Se autoriza al Ministerio del Interior, de manera excepcional, durante el Año Fiscal 2024, el uso de los recursos no ejecutados asignados mediante la Centésima Décima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley 31953", explica el texto.

Como disposición complementaria, la Comandancia General de la PNP, dentro del plazo de cinco días hábiles de entrada en vigor de la presente ley, debe aprobar las disposiciones necesarias para la prestación de los servicios policiales de patrullaje y operaciones focalizadas de investigación en el marco de la lucha contra la delincuencia común y la inseguridad ciudadana.

De esta manera, el Ejecutivo promulgó la ley que autoriza una compensación económica para los policías que trabajen en sus días de franco o vacaciones.