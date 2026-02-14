Ministro de Salud expresó su respaldo al presidente Jerí y aseguró que Gabinete está "más sólido que nunca"

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Salud, Luis Quiroz, fue consultado sobre una posible inestabilidad en el Gobierno de José Jerí ante el pronto debate de mociones de censura en su contra. Sobre ello, señaló que respalda al mandatario interino y negó que exista una crisis dentro del Ejecutivo.

Gabinete se mantiene firme

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) mostró una actitud calmada, señalando que el Gabinete Ministerial de Jerí, mantiene la firmeza correspondiente. Además, se refirió a una posible renuncia por parte del premier.

"Como Gabinete en general y permítanme hablar a nombre de todo el Gabinete. estamos más sólidos que nunca. Somos un Gabinete eminentemente técnico y académico. Obviamente sí estamos expuestos a los avatares políticos de los cuales no tenemos experiencia en ello, pero sí en la parte técnica", dijo a la prensa, este sábado 14 de febrero.

Es así que, Quiroz tomó la palabra por todo el Gabinete y descartó que exista algún tipo de distanciamiento o problema en el marco de los cuestionamientos contra José Jerí por presuntas irregularidades durante su gestión presidencial.

Sobre posible renuncia del premier

Según resaltó, los ministros de Estado actuales tienen una experiencia técnica y académica en sus labores, por lo que no esperaban las intenciones políticas que puedan existir por parte de otras autoridades para posiblemente sacar del cargo a Jerí. "Trabajaremos hasta el último segundo, tratando de avanzar lo más que se pueda", enfatizó el ministro.

En otro momento, el titular del Minsa respondió ante las posibilidades de que el premier Ernesto Álvarez presente su renuncia al cargo. Sobre esto, fue drástico al asegurar que esta idea solo fue una especulación, debido a que personalmente se ha hablado con Álvarez y ha negado que sea verdad.

"Ni antes ni ahora, lo hemos conversado directamente con el premier, fueron especulaciones. Nunca, en ningún momento pensó en renunciar ni ningún ministro del Gabinete", detalló el ministro.

Convocan a Pleno Extraordinario

Como se recuerda, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, oficializó este viernes la convocatoria a un Pleno Extraordinario para debatir las mociones de censura contra el mandatario interino José Jerí.

La decisión se formalizó tras la recepción del informe de la Oficialía Mayor, programando la sesión para el próximo martes 17 de febrero de 2026, a las 10:00 a.m., en el Auditorio del edificio José Faustino Sánchez Carrión, debido a que el hemiciclo principal se encuentra en refacciones por la próxima instalación del sistema bicameral.

De esta manera, el titular del Minsa, Luis Quiroz, aseguró que el Gabinete Ministerial se encuentra más sólido que nunca; ello en el marco de un pronto debate en el Congreso de la República sobre una posible vacancia de José Jerí.