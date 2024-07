Elecciones en Venezuela: Si Nicolás Maduro gana las elecciones, 33% de la población se iría del país

En entrevista exclusiva con Exitosa, el politólogo venezolano, Luis Fernando Nunes, indicó que si Nicolás Maduro es reelegido tras ganar las próximas elecciones en Venezuela, el 33% de la población se iría de ese país porque no soportarían estar bajo su mando una vez más.

Durante su conversación con nuestro medio, Nunes reiteró que este 28 de julio será una fecha decisiva para muchos venezolanos, ya que podría tener un escenario complicado si se dan resultados favorables para Maduro, actual presidente de ese país, a pesar de que las actuales encuestas colocan como ganadores a la oposición, con una mínima diferencia.

El experto reiteró que pase lo que pase la noche del 28, los venezolanos han perdido el miedo y no se 'calarán' a Maduro seis años más y que incluso, para tratar marcar distancia con su mandato, emigrarían a otros países de Latinoamérica.

El politólogo venezolano tildó de "terco" y "matón de barrio" a Nicolás Maduro por no aceptar que la población no lo quiere más en el poder, ya que "quiere seguir robando a pesar de que ya lo hizo para sus próximas generaciones, aprovechando que tiene al Consejo Nacional Electoral (CNE) en sus manos".

Con ello, dejó entrever que se daría la posibilidad de un fraude electoral. Asimismo, respecto a las recientes declaraciones de Maduro de que si no gana las elecciones habría "un baño de sangre " , Luis Fernando Nunes afirmó que estaría aplicando una estrategia del miedo.

"Es terminar la campaña con la estrategia del miedo. Que no salgan a las calles a votar porque se sabe que si salen lo harán por el candidato de oposición. Es más, en las últimas horas se han hecho chequeos del material electoral y la Guardia Nacional Bolivariana trata de que los testigos de mesa no presencien la entrada de ese material, lo que me da una muy mala espina", expresó.