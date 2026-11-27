27/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia, la presidenta Keiko Fujimori Higuchi anunció que en las próximas horas viajará a Piura y Tumbes para atender la emergencia por las últimas lluvias extremas que han azotado a ambas regiones norteñas.

En presencia de su homólogo boliviano, Rodrigo Paz Pereira, en Palacio de Gobierno, la jefa de Estado se solidarizó con los pobladores afectados por las fuertes precipitaciones, las cuales, según el Senamhi, se mantendrá hasta el domingo 29 de noviembre.

Presencia en el norte con ministros de Defensa y Desarrollo Agrario

Frente a los embates de la naturaleza en Piura y Tumbe, en Poder Ejecutivo ha dispuesto su respuesta inmediata para acompañar, atender y reforzar sus acciones en favor de la población norteña, principalmente la afectada en las últimas horas.

La mandataria peruana anunció este viernes 27 de noviembre que los ministros de Defensa y Desarrollo Agrario, Rafael Belaúnde Llosa y Marco Vinelli, respectivamente, ya se encuentran en la zona de emergencia, y que en las próximas horas hará lo propio.

"Quiero enviar mi solidaridad a las regiones y a los ciudadanos de Tumbes y Piura que están afrontando un momento bastante difícil. Quiero comentar que en las próximas estaré viajando", mencionó Fujimori Higuchi.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | La presidenta Keiko Fujimori y su homólogo boliviano Rodrigo Paz participaron de la ceremonia de diversas firmas de acuerdos alcanzados en el encuentro presidencial. Durante dicha actividad la mandataria expresó su solidaridad con Piura y Tumbes por los estragos provocados por las lluvias y anunció que viajará junto a los ministros de Defensa, Rafael Belaúnde, y de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j November 27, 2026

Por su parte, el mandatario boliviano no fue ajeno a la situación que atraviesa parte del norte peruano. En ese sentido, expresó la solidaridad de todo su país al Perú, destacando la cooperación y hermandad que existe entre ambas naciones sudamericanas.

"Sumarme solidariamente, a través suyo presidenta, con todo su equipo en representación de su Gobierno, con las actuaciones que siempre serán limitidas por las condiciones climáticas y este cambio medioambiental y que sé que le está poniendo todo el esfuerzo, espíritu, alma, corazón, para poder ayudar a los hermanos que ahora están sufriendo estas desgracias climáticas", expresó Paz Pereira.

Keiko Fujimori suspende viaje a Colombia para dar prioridad a situación del norte del país

En la previa, la presidenta Keiko Fujimori envió una carta al titular del Senado, Miguel Torres, donde anunció la cancelación de su viaje a Colombia para el próximo el 3 de diciembre y que esta mañana iba a debatirse en la Cámara Baja.

"En atención a la situación de emergencia que afronta el norte del país, particularmente la región Piura como consecuencia de las intensas lluvias y a la necesidad de priorizar las acciones gubernamentales destinada a atender a la población afectada, se ha decidido suspender la realización del referido encuentro binacional", menciona el documento.

Como recuerda, la mandataria iba sostener un encuentro con su par colombiano, Abelardo de la Espriella, en el marco del Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia que iba desarrollarse en Barranquilla.

Según la agenda oficial, la sesión iba a impulsar el desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza y facilitar el comercio local transfronterizo en el Putumayo. Así como, otros temas de relevancia para el Perú, como la gestión del riesgo de desastres frente al fenómeno El Niño, la atención de la salud en las comunidades de frontera y las inversiones.

De esta manera, la presidenta priorizó la situación del norte del país, donde acompañará a la población, adoptará acciones y, por ende, queda suspendido su viaje a Colombia.