27/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La lucha libre profesional quedó conmocionada este viernes 27 de noviembre luego de que WWE confirmara el fallecimiento de Bronson Reed, cuyo nombre real era Jermaine Haley, a los 38 años debido a complicaciones médicas.

Complicaciones tras evento previo

A través de un comunicado oficial y de sus plataformas, la compañía expresó sus condolencias a la familia del luchador, incluyendo a su esposa Paige, quien se encuentra embarazada, a su hija, amigos y seguidores, aunque no precisó la causa clínica exacta de su deceso ni confirmó si guardaba relación directa con las lesiones sufridas a comienzos de mes.

El fallecimiento ocurre semanas después de que el australiano padeciera graves lesiones durante Crown Jewel 2026, evento disputado el 7 de noviembre en Riad, Arabia Saudita. Aunque no tenía un combate programado en esa cartelera, Bronson Reed intervino en la lucha por el Campeonato Mundial por Parejas y tras un enfrentamiento con Oba Femi requirió atención médica

Según reportes especializados, sufrió fracturas en varias costillas y una laceración renal que obligaron a su hospitalización en Arabia Saudita y a una intervención quirúrgica, antes de que el 17 de noviembre trascendiera su regreso a casa para continuar la recuperación.

Últimas apariciones y trayectoria en los cuadriláteros

El último combate oficial de Bronson Reed se llevó a cabo el lunes 2 de noviembre de 2026 en Monday Night Raw, en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, donde formó equipo con Bron Breakker y Austin Theory como parte de la facción The Vision para imponerse sobre Penta, Dragon Lee y Je'Von Evans en una lucha de seis participantes.

Cinco días después, su intervención en Crown Jewel 2026 en Arabia Saudita marcó su última aparición pública en un evento de la empresa antes de su muerte, conocida además en la previa de Survivor Series 2026 y tras el fallecimiento en septiembre de Benjamin Satterley a los 40 años.

Nacido en Australia el 25 de agosto de 1988, Jermaine Haley construyó una amplia carrera en la lucha libre antes de llegar a WWE, combinando potencia física y agilidad aérea pese a contar un peso cercano a los 150 kilogramos y haciendo de la caída desde la tercera cuerda (conocida como el 'Tsunami') uno de sus sellos más reconocibles.

Durante su recorrido en la compañía fue Campeón Norteamericano de NXT en 2021, ganó la batalla real en memoria de André the Giant en 2024, participó en Survivor Series: WarGames 2024 y se sumó a The Vision en 2025 junto a figuras como Seth Rollins, Bron Breakker y Paul Heyman.

Su partido cierra de forma abrupta una trayectoria que lo llevó desde los circuitos independientes de Australia hasta el elenco principal de Monday Night Raw. Su paso por WWE deja el recuerdo de un competidor de impacto físico singular y el pesar de la comunidad luchística internacional ante su partida.