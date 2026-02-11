Crisis sanitaria: Contraloría encuentra 90 equipos biomédicos inoperativos en el INCOR y 82 medicamentos en bajo stock

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un nuevo operativo, la Contraloría General de la República alertó que el deficiente estado del Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) está poniendo en riesgo el "tratamiento oportuno" de los pacientes y la calidad de atención de los servicios de patologías cardiovasculares.

De acuerdo con su Informe de Control N.º 038-2026-CG/SALUD-SVC, el nosocomio cuenta con 90 equipos biomédicos en "estado inoperativo", de los 62 son de "alta criticidad"; es decir, no deberían fallar, puesto que, son de uso de los servicios de Cuidados Intensivos Cardiopediátricos, Cardiología Intervencionista, Cardiología Clínica, Anestesiología Cardiovascular, Centro Quirúrgico, entre otros.

Falta de equipos esenciales para la atención de los pacientes

De acuerdo con lo revelado por la entidad, en el listado de equipos biomédicos que no funcionan destacan: ecocardiógrafos + Tee (diagnóstico por imagen), electrocardiógrafos de tres canales (diagnóstico rápido de arritmias, infartos y patologías cardiacas), desfibriladores con monitor y paletas externas (diagnostica arritmias mortales y administra una descarga eléctrica para restablecer el ritmo cardíaco normal) y bombas de infusión de dos canales (para administrar simultáneamente dos fluidos de forma segura al paciente).

Del total de equipos inoperativos, 71 figuran como "inoperativos para baja" y 19 figuran como "inoperativos para reparar", pese a que la mayoría ya superó su vida útil esperada. La responsabilidad del deficiente servicio recaería en las más altas autoridades del INCOR, debido a que a enero del 2026, solo han gestionado ante el Seguro Social de Salud (EsSalud) la reposición de 13 equipos biomédicos de los 62 equipos inoperativos.

La no reposición de los equipos biomédicos está generando un impacto negativo en el INCOR, como es la suspensión de procedimientos quirúrgicos e intervencionistas programados y emergencias; la prolongación de la estancia hospitalaria de los pacientes en UCI y Hospitalización; el retraso en diagnóstico y tratamientos por fallas en equipos de soporte clínico; un mayor riesgo de complicaciones clínicas y eventos adversos como resultados de la atención con equipamiento obsoleto o con funcionamiento limitado; así como la insatisfacción de los pacientes y del personal asistencial", determinó la Contraloría.

Peligro inminente: 82 medicamentos están en 'sobrestock'

Siguiendo con el informe de la Contraloría, en el servicio de Farmacia Cardiovascular del INCOR se verificaron 82 medicamentos con disponibilidad menor a dos meses, lo cual podría poner en riesgo el tratamiento oportuno a los pacientes que acuden al establecimiento de salud.

Cabe señalar que, en el listado de productos farmacéuticos con dicha disponibilidad se encuentran 18 clasificados como "medicamentos esenciales", entre ellos: Omeprazol, Losartan, Metronidazol, Nifedipino, Prostaglandina e Irbesartan. Además, del inmunosupresor Tacrolimus 1 mg, el cual requieren los pacientes operados del corazón.

Como contraparte, en el INCOR existen 45 productos farmacéuticos en condición de disponibilidad de abastecimiento mayor a seis y podría generar el riesgo de vencimiento de medicamentos, siendo estos: Lidocaína clorhidrato + epinefrina 2 % para los próximos 20.3 años; Fenitoina para abastecer más de cuatro años; y Bacofleno para los siguientes 2.8 años.

Finalmente, el INCOR ha remitido la documentación relacionada a las situaciones adversas identificadas, las cuales se encuentran en evaluación por el Órgano de Control Institucional (OCI) del Seguro Social de Salud, aún no siendo corregidas.