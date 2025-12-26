Enrique Valderrama descarta irregularidades en listas del APRA: "No hay ninguna trampa"

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Partido Aprista Peruano (APRA) atraviesa un nuevo episodio de tensión interna tras las denuncias de Javier Velásquez Quesquén, quien acusó a la dirigencia de modificar las listas de candidatos al Congreso y al Parlamento Andino en contra de los resultados de las elecciones internas del 30 de noviembre.

En respuesta, el candidato presidencial aprista Enrique Valderrama rechazó tajantemente las acusaciones y aseguró que no existe ninguna irregularidad en el proceso. "No hay ninguna trampa", afirmó en diálogo con Exitosa, defendiendo la legitimidad de las decisiones tomadas por la Comisión Política Nacional.

Críticas a Velásquez

Valderrama lamentó las declaraciones de su compañero de partido, señalando que se deben a la dificultad de procesar la derrota electoral.

"Creo que estos casi treinta días, después del 30 de noviembre, no han sido suficientes para que procese la derrota", expresó.

El dirigente sostuvo que las acusaciones buscan empañar un proceso que, según él, representa una oportunidad histórica de renovación para el partido.

"Querer echar sombras sobre la renovación del partido creo que es no entender el momento histórico que vive el APRA", recalcó.

En declaraciones para Exitosa, el candidato al Senado, Javier Velásquez Quesquén, señaló que Enrique Valderrama, candidato presidencial del APRA, está implicado en el cambio de listas de candidatos apristas al Congreso.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/tchxEBmTHp — Exitosa Noticias (@exitosape) December 27, 2025

El 20% de invitados

Uno de los puntos más cuestionados es la incorporación de candidatos invitados en las listas. Valderrama explicó que la ley y los estatutos permiten que la Comisión Política Nacional agregue hasta un 20% de invitados en la conformación final.

"Lo que hubo el 30 de noviembre fue una elección de '1 militante, 1 voto' que arrojó determinado resultado. Para la inscripción ante las autoridades faltaba agregarle el 20% de invitados. No es ninguna novedad, lo mismo se aplicó en las internas de 2020", detalló.

¿Hubo movimientos en las listas?

Sobre la denuncia de que se habría desplazado a candidatos elegidos democráticamente, Valderrama fue enfático en negar dicha afirmación, sosteniendo que ello correspondía a la incorporación de invitados.

"No se han movido. Lo que ha pasado es que han entrado a la lista invitados por parte de la Comisión Política con uso de su 20%".

De esta manera, defendió que el orden de prelación surgido de las elecciones internas se respetó, y que la inclusión de invitados es parte del procedimiento estatutario.

La controversia refleja las tensiones internas en el APRA en medio de su intento de reposicionarse en la escena política. Mientras Velásquez denuncia una "grosera intervención", Valderrama insiste en que el proceso se ajusta a las normas y que la incorporación de invitados es una práctica histórica en el partido.