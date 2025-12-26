Joven fue asesinado en el Callao tras asistir a discoteca: PNP detuvo a 2 sospechosos del crimen

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

En declaraciones para Exitosa, el jefe de la DIRINCRI Callao, Luis Alberto Musayón, brindó alcances del crimen contra un joven de 24 años. Víctima fue asesinado por sujetos tras asistir a una discoteca.

El hecho habría ocurrido luego de que el joven asistiera a una reunión social durante la noche de Navidad. La Policía Nacional del Perú (PNP) ha detenido a dos presuntos sospechosos del homicidio.

Fue asesinado tras asistir a fiesta

El cuerpo de un joven de 24 años fue hallado durante la mañana del viernes 26 de diciembre en la zona de Boterín en la avenida Los Álamos en el Callao.

Tras el hallazgo del cadáver, se iniciaron las investigaciones policiales al observar que el cuerpo tenía un proyectil de arma de fuego que habría sido la causante de su deceso.

El hombre fue identificado como Fabricio Gamboa de 24 años que fue ultimado a manos de criminales. Por el momento, la PNP confirmó la captura de dos de los sujetos involucrados.

Debido a que la Provincia Constitucional del Callao se encuentra bajo el estado de emergencia, se permitió hacer todas las diligencias de manera célere. Entre las gestiones policiales se realizaron la revisión de cámaras de videovigilancia.

Dos presuntos sicarios fueron capturados

Tras la revisión de los registros visuales, la Policía Nacional pudo determinar que se encontraba en una fiesta y luego fue sometido y trasladado en un vehículo negro hacia la zona denominada Boterín.

Según información del coronel Luis Alberto Musayón, jefe de la División de Investigación Criminal (Dipincri) Callao, el joven habría sido acribillado a manos de, al menos, dos delincuentes.

Dos personas fueron detenidas durante la mañana del viernes 26 de diciembre las cuales fueron identificadas como Carlos Jesús Campos Medina, propietario del vehículo, y, José Alfonso Huambachano, quien sería el acompañante del conductor.

🚨 El #DepincriCallao logró la captura de dos sujetos inmersos en un homicidio por PAF de un joven de 24 años, ocurrido esta mañana en Boterín - Callao. Testigos señalan que un auto negro dejó a la víctima y efectuó disparos antes de huir. pic.twitter.com/6lC79BvTr4 — Dirección de Investigación Criminal (@DirincriPNP) December 26, 2025

Se presume que durante la fiesta habría ocurrido un altercado entre dos grupos y el joven habría sido confundido, sin embargo, tal información aún no ha sido ratificada formalmente por la PNP.

"Habría sido confundida como una persona que había tenido algo que ver con uno de los grupos que se habría enfrentando. Confundido por uno de los grupos que, justamente, por alguna de las personas que había estado en la pelea de tal manera que fue ultimado", precisó el coronel Musayón.

La Policía Nacional se encuentra tras el paso de otros implicados en el crimen donde un joven de 24 años fue acribillado en la zona de Boterín en el Callao.