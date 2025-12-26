RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Preocupante

Exestrella de Nickelodeon ingresa a rehabilitación tras presunto acto violento en hotel

La situación de Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, genera preocupación luego de que ingresara a rehabilitación tras un presunto acto violento en un hotel.

Tylor Chase ingresa a rehabilitación
Tylor Chase ingresa a rehabilitación (Difusión)

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 26/12/2025

Síguenos en Google News Google News

El nombre de Tylor Chase, recordado por su paso en Manual de supervivencia escolar de Ned, volvió a estar en boca de todos. Lejos de los sets y las cámaras, la exestrella de Nickelodeon fue internada en rehabilitación tras un presunto acto violento en un hotel.

Tylor Chase ingresa a rehabilitación

Durante los últimos meses, el nombre de Tylor Chase empezó a circular por razones muy distintas a las que lo hicieron famoso

@jens.castro3 🥹 Se confirma que Tylor Chase ya está en proceso de rehabilitación, luego de que su compañero Daniel Curtis "cookie" y demás compañeros del "Manual de supervivencia escolar de Ned" lo ayudaran. It is confirmed that Tylor Chase is already in the rehabilitation process, after his partner Daniel Curtis "cookie" and other classmates from the "Ned's School Survival Manual" helped him. #fyp #tylorchase #noticiastiktok #curiosidades #chisme ♬ Boundless Worship - Josué Novais Piano Worship

Según la información difundida, el exactor de Nickelodeon fue visto en condición de indigencia, una imagen que contrastó duramente con el recuerdo del joven actor que marcó a toda una generación frente a la pantalla chica.

La preocupación fue creciendo entre personas de su entorno, sobre todo cuando se supo que Daniel Curtis Lee le habría facilitado una habitación de hotel de manera temporal para ayudarlo a salir de la calle. 

Natalia Lafourcade anuncia el nacimiento de su primer hijo: "Mi niño precioso"
Lee también

Natalia Lafourcade anuncia el nacimiento de su primer hijo: "Mi niño precioso"

Sin embargo, lo que parecía un gesto solidario terminó derivando en un episodio que encendió las alertas.

Según trascendió, Tylor Chase habría protagonizado un presunto acto violento en el hotel, dejando la habitación con severos daños, situación que llevó a tomar decisiones inmediatas para proteger su integridad y la de terceros.

Solidaridad entre exfiguras infantiles

El caso de Tylor Chase no pasó desapercibido entre otras exfiguras de Nickelodeon. Shaun Weiss, quien también atravesó una situación similar en el pasado, ofreció alojamiento en el centro de recuperación Eleven 11, en San Clemente.

Pamela López explota contra Christian Cueva tras verlo ebrio en videollamada con sus hijos
Lee también

Pamela López explota contra Christian Cueva tras verlo ebrio en videollamada con sus hijos

Asimismo, Devon Werkheiser se pronunció con un mensaje reflexivo: "Cualquiera que haya lidiado con una adicción severa y problemas de salud mental sabe que es una situación muy desafiante si la persona no quiere ayuda" .

"Mi única esperanza es que, a partir de esta exposición, alguien con verdadera comprensión y recursos pueda intervenir, llevar a Tylor a tratamiento y ayudarlo a retomar el rumbo", añadió el protagonista de Manual de supervivencia escolar de Ned.

La confesión del padre de Tylor Chase

En entrevista con Daily Mail, Joseph Mendez Jr., padre de Tylor Chase, reveló que su hijo enfrenta una dura lucha contra la adicción desde que, en 2015, fue diagnosticado con esquizofrenia y trastorno bipolar.

Según contó, su familia logró que Tylor Chase ingresara a un centro de rehabilitación en Georgia alrededor de 2021; pero con el tiempo, él dejó el tratamiento y volvió a caer en el consumo de sustancias.

Así, Tylor Chase, recordado por Manual de supervivencia escolar de Ned, fue internado en rehabilitación tras un presunto acto violento en un hotel, mientras exfiguras de Nickelodeon activaron redes de apoyo ante su delicado estado.

Temas relacionados acto violento celebridades espectáculos hotel Nickelodeon rehabilitación Tylor Chase

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA