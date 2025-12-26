Exestrella de Nickelodeon ingresa a rehabilitación tras presunto acto violento en hotel

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El nombre de Tylor Chase, recordado por su paso en Manual de supervivencia escolar de Ned, volvió a estar en boca de todos. Lejos de los sets y las cámaras, la exestrella de Nickelodeon fue internada en rehabilitación tras un presunto acto violento en un hotel.

Tylor Chase ingresa a rehabilitación

Durante los últimos meses, el nombre de Tylor Chase empezó a circular por razones muy distintas a las que lo hicieron famoso.

Según la información difundida, el exactor de Nickelodeon fue visto en condición de indigencia, una imagen que contrastó duramente con el recuerdo del joven actor que marcó a toda una generación frente a la pantalla chica.

La preocupación fue creciendo entre personas de su entorno, sobre todo cuando se supo que Daniel Curtis Lee le habría facilitado una habitación de hotel de manera temporal para ayudarlo a salir de la calle.

Sin embargo, lo que parecía un gesto solidario terminó derivando en un episodio que encendió las alertas.

Según trascendió, Tylor Chase habría protagonizado un presunto acto violento en el hotel, dejando la habitación con severos daños, situación que llevó a tomar decisiones inmediatas para proteger su integridad y la de terceros.

Solidaridad entre exfiguras infantiles

El caso de Tylor Chase no pasó desapercibido entre otras exfiguras de Nickelodeon. Shaun Weiss, quien también atravesó una situación similar en el pasado, ofreció alojamiento en el centro de recuperación Eleven 11, en San Clemente.

Asimismo, Devon Werkheiser se pronunció con un mensaje reflexivo: "Cualquiera que haya lidiado con una adicción severa y problemas de salud mental sabe que es una situación muy desafiante si la persona no quiere ayuda" .

"Mi única esperanza es que, a partir de esta exposición, alguien con verdadera comprensión y recursos pueda intervenir, llevar a Tylor a tratamiento y ayudarlo a retomar el rumbo", añadió el protagonista de Manual de supervivencia escolar de Ned.

La confesión del padre de Tylor Chase

En entrevista con Daily Mail, Joseph Mendez Jr., padre de Tylor Chase, reveló que su hijo enfrenta una dura lucha contra la adicción desde que, en 2015, fue diagnosticado con esquizofrenia y trastorno bipolar.

Según contó, su familia logró que Tylor Chase ingresara a un centro de rehabilitación en Georgia alrededor de 2021; pero con el tiempo, él dejó el tratamiento y volvió a caer en el consumo de sustancias.

Así, Tylor Chase, recordado por Manual de supervivencia escolar de Ned, fue internado en rehabilitación tras un presunto acto violento en un hotel, mientras exfiguras de Nickelodeon activaron redes de apoyo ante su delicado estado.