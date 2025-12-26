Lis Padilla DEFIENDE su relación con mujer y RESPONDE a haters: "Sin culpa y con valentía"

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lis Padilla, reconocida titkoker peruana, sacó a relucir su total defensa a su relación con una mujer de nombre Tania Pinedo, tras las constantes críticas que ha recibido por la oficialización de este romance.

Lis Padilla defiende su relación con mujer

La creadora de contenido, oriunda de San Martín, recurrió a su cuenta oficial de Instagram para reafirmar lo feliz que se siente al lado de su nueva pareja, así como también una contundente respuesta a los comentarios negativos en sus redes sociales por parte de diversos usuarios.

"No todo el mundo va a entender tu historia, y está bien. Yo sí la entiendo. Hace 5 meses conocí a Tania Pinedo que me enseñó que el amor también puede empezar de nuevo, sin culpas y con valentía", se lee en la descripción del post.

Padilla ha señalado que su romance con Pinedo surgió de manera espontánea y genuina. Además, frente a las críticas de diversos cibernautas, fue clara y directa al afirmar en un video de TikTok que continúa siendo ella con su pasado, aprendizajes y con su presente. De igual manera, resaltó que "el amor no borra lo que fuiste, suma a lo que eres hoy".

Mujer declara su amor por tiktoker peruana Lis Padilla

Hace una semana, Lis Padilla causó furor y sorpresa en sus redes sociales luego de publicar un video en su cuenta de TikTok e Instagram en la que aparece siendo protagonista de una declaración de amor de una mujer hacia ella.

Vale recordar que, la creadora de contenido se separó del padre de sus hijos, Enrique Hildebrandt, hace un año y desde entonces no se le había conocido una pareja pública.

En tal sentido, el nombre de la fémina corresponde a Tania Pinedo, a quien según Padilla conoció hace cinco meses y quien en este audiovisual ha decidido gritarle su amor a los cuatro vientos y pedirle que se convierta en su novia.

Para ello, Pinedo realizó una sorpresa para Lis teniendo como cómplice a un familiar de ella para que la lleve hasta un descampado en el que se encontraba una decoración acorde a la ocasión con globos y con la frase: "¿Quieres ser mi novia?". Tras la confesión de todos sus sentimientos, Pinedo recibió la respuesta afirmativa por parte de la tiktoker y desde entonces comparten varios momentos juntas.

Es así como, tras recibir varios comentarios negativos por la oficialización con su nueva pareja Tania Pinedo, Lis Padilla defendió su romance y respondió a sus haters con una frase contundente.