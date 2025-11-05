Ernesto Álvarez: Autorizan viaje del premier a Bolivia para asistir a la ceremonia de transmisión de mando presidencial

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) oficializó los viajes de su titular, Ernesto Álvarez Miranda, a Bolivia; así como del canciller, Hugo de Zela, a Colombia; y de Teresa Mera Gómez, ministra de Comercio Exterior y Turismo, a la Mancomunidad de Australia, a fin de cumplir con una serie de actividades en representación del Poder Ejecutivo.

A través de las respectivas resoluciones supremas publicadas este miércoles 5 de noviembre en el Diario Oficial El Peruano, los integrantes del Gabinete Ministerial se ausentarán del territorio nacional durante los próximos días.

Primer viaje del titular de la PCM

De acuerdo con la Resolución Suprema N.º 266-2025-PCM, Ernesto Álvarez Miranda, viajará a la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, del 7 al 9 de noviembre del 2025, para asistir a la ceremonia de transmisión de mando presidencial del electo mandatario, Rodrigo Paz Pereira.

Resolución Suprema N.º 266-2025-PCM.

En ese sentido, el primer ministro viajará en representación del presidente José Jerí Oré, no solo para ser parte del evento protocolar, también para ser parte de la reunión de trabajo y que tiene como objetivo fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones, así como abordar temas prioritarios de interés común.

Cabe señalar que, la ceremonia de entrega de mando se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre y en su lugar asumirá el cargo el ministro de Defensa, César Francisco Díaz Peche.

Viajes de Hugo de Zela y Teresa Mera

Mediante la Resolución Suprema N.º 264-2025-PCM, el canciller Hugo de Zela estará en la ciudad de Santa Marta, República de Colombia, del 8 al 11 de noviembre, como parte de la IV Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y/o de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y de la Unión Europea.

Según el dispositivo, la ceremonia a realizare del 8 al 10 de noviembre, se focalizará en una agenda común centrada en la triple transición energética, digital y ambiental, así como en la seguridad alimentaria, la autosuficiencia sanitaria y la integración regional inclusiva, entre otros puntos.

Asimismo, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez, hará lo propio, pero con destino a la ciudad de Melbourne, Mancomunidad de Australia, del 17 al 22 de noviembre, a fin de representar al Perú en el encuentro del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), el cual está conformado, por nuestro país, Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Reino Unido, Singapur y Vietnam. El encuentro está previsto a desarrollarse del 20 y 21 de noviembre, según la Resolución Suprema N.º 265-2025-PCM.

Los representantes del Gobierno estarán fuera del país durante los próximos días, esperando lograr importantes resultados en favor del crecimiento y fortalecimiento del Perú en el extranjero.