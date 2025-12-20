El inédito once que presentaría la selección peruana ante Bolivia por amistoso internacional

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana disputará su último compromiso del año frente a Bolivia en un partido amistoso organizado por la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP). Por tal motivo, el entrenador designado para el encuentro, Gerardo Ameli, ya prueba la oncena que parará ante la escuadra altiplánica.

Un partido muy particular ante Bolivia

El equipo nacional se enfrentará a la selección dirigida por Óscar Villegas este domingo 21 de diciembre en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha, desde las 3 y 20 de la tarde.

Bajo la dirección técnica de Gerardo Ameli, el 'equipo de todos' cerrará la temporada con un plantel conformado por jugadores del medio local, en un cotejo bastante particular debido a que no contará con futbolistas habituales.

Debido a que no es un encuentro perteneciente a fecha FIFA no ha podido realizarse una nómina con los jugadores que habitualmente integran las convocatorias de la 'Bicolor', eso sumado a que aún no se define al nuevo entrenador que reemplaze al interino Manuel Barreto.

Todos estos aspectos generan que este duelo pueda ser llamativo debido a que el plantel está integrado por futbolistas de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú por lo que la oncena inicial contaría con un número importante de sorpresas.

Sin embargo, sí contará con la experiencia bajo los tres palos porque quien sí fue considerado en esta lista es Pedro Gallese, quien se proyecto como el arquero titular.

🇵🇪 Falta solo un día para el Perú vs Bolivia.

@pedrogallese1 nos comparte su visión y liderazgo en la antesala del Perú vs Bolivia, un partido que se afronta con responsabilidad y concentración total.#PerúVsBolivia #SAFAP #LaBicolor pic.twitter.com/YQgf2yVVCf — SafapPeru (@SafapPeru) December 20, 2025

El inédito once que Ameli pararía ante Bolivia

Es en este contexto en que Gerardo Ameli, entrenador de Alianza Atlético de Sullana, tendrá la tarea de armar un once competitivo peruano que pueda obtener un buen resultado ante una selección boliviana que se prepara para afrontar el repechaje rumbo al Mundial 2026.

En tal sentido, la Blanquirroja presentaría este posible once: Pedro Gallese será el capitán y titular en el arco de la Selección Peruana-SAFAP. A él se sumaría como lateral derecho Marco Huamán, la dupla de centrales sería Gianfranco Chávez y Alfonso Barco, mientras que Mathías Llontop se perfila como lateral izquierdo.

Además, Jorge Murrugarra, Jesús Castillo, Carlos Cabello, Rodrigo Vilca, Cristian Neira integrarían el mediocampo y como único delantero estaría Matías Succar.

Es así como, se conoció el posible once que la selección peruana presentaría ante su similar de Bolivia, en un amistoso internacional organizado por la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), que se llevará a cabo este domingo 21 de diciembre en la ciudad de Chincha.