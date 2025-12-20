Excanciller rechaza que Chile deporte a migrantes irregulares al Perú: "Va en contra del derecho internacional"

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros rechazó que Chile expulse a migrantes irregulares hacia el Perú, afirmando que esta medida es ilegal y contraria al derecho internacional.

Posible expulsión de migrantes de Chile

En entrevista con Jesús Verde para Hablemos Claro, el experto en relaciones exteriores sostuvo que una expulsión de migrantes irregulares de Chile, tal como lo anunció el presidente electo José Antonio Kast, podría causar una crisis en la frontera de nuestro país.

"Esa es una potestad del gobierno chileno, es en ejercicio de su soberanía y su jurisdicción, pero esa potestad tiene que hacerse en cumplimiento de las leyes, de la constitución de Chile y del derecho internacional", mencionó.

Consideró que todo lo explica implica que, de querer expulsar a los migrantes venezolanos, se debe hacer como en otras partes del mundo con aviones hacia su país de origen.

"Lo que es imposible a mi juicio, es que el gobierno de Chile deporte irregulares venezolanos al Perú, eso es ilegal, eso va contra el derechos internacional", expresó.

Sostuvo que el argumento de que los venezolanos ingresan a Chile por la frontera con Perú, no tiene nada que ver y lo sustentó con las leyes internas y externas de materia de migración que señalan que no se puede hacer una deportación a un tercer país distinto del que es la persona que está en una situación irregular.

Coordinación Perú - Chile

Para Rodríguez Cuadros esta potencial crisis migratoria se puede solucionar realizando un coordinación entre ambos países para que no se permita el ingreso de aquellos ciudadanos venezolanos que deseen llegar al Perú y sean indocumentados e ilegales. Por otro lado, rechazó la posibilidad de un corredor humanitario.

"Yo creo que no, porque es trasladar el problema de Chile, al Perú, al Ecuador y a Colombia, porque el corredor humanitario significaría una transferencia por tierra. Yo creo que no, el Perú debe tener una política muy firme", indicó.

Resaltó que un problema chileno no puede convertirse en un problema peruano, pues se debe establecer la cooperación internacional respetando la naturaleza de las situaciones difíciles a entender.

"El escenario global para el Perú es un escenario estable desde el punto de vista internacional y lo que si va a ser un escenario inestable desde el punto de vista político, jurídico y diplomático, no tanto por el entorno internacional, si no por las medidas que se toman en el Perú", añadió.

Es por ello que el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros rechazó que Chile expulse a migrantes irregulares hacia el Perú y sostuvo que es una medida ilegal y contraria al derecho internacional.