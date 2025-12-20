Caso Beca 18: Ministro de Educación no asistirá a citación del Congreso "debido a compromisos agendados"

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

¡Pese a la crisis de Beca 18! El ministro de Educación, Jorge Figueroa, anunció que no asistirá a la citación del Congreso este 22 de diciembre para responder sobre la crisis financiera que atraviesa el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), debido a la existencia de "compromisos agendados con anterioridad y de carácter impostergable".



Beca 18 es considerada una de las principales herramientas de inclusión educativa en el Perú, atraviesa una crisis marcada por la reducción de su presupuesto para el 2026, con el que solo se financiarán dos mil becas, frente a las 20 mil que se habían prometido; un anuncio que ha generado alarma entre los postulantes.

El premier Ernesto Álvarez, responsabilizó a la gestión de Dina Boluarte por las deficiencias de este programa del Pronabec; sin embargo, pese a ello, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Parlamento, citó a los ministros Denisse Miralles (de Economía) y Jorge Figueroa (del Minedu) para que expliquen las causas de estas irregularidades y el recorte presupuestal.

La cita fue pactada para este lunes, 22 de diciembre, a las 9:30 a.m. en la Sala 5 del edificio "Víctor Raúl Haya de la Torre", pero en las últimas horas se reveló el comunicado que emitió la cartera liderada por Figueroa. A través del oficio N.º 03613-2025-MINEDU/DM, el titular del Minedu resaltó que no podrá acudir a la sesión.

"No será posible mi participación en dicha reunión, debido a compromisos agendados con antelación y de carácter impostergable. Sin embargo, quedamos atentos para una próxima invitación, previa coordinación a través de nuestro Coordinador Parlamentario", se lee en el documento.

Caso Beca 18: Citan a ministros de Educación y Economía

El presupuesto aprobado para Beca 18 en 2026 es de apenas S/ 50 millones, cuando se habían solicitado más de S/ 793 millones. Esta situación generó incertidumbre entre estudiantes y padres de familia, con convocatorias a marchas y protestas en redes sociales. Debido a ello es que la Comisión de Educación del Congreso no solo citó al titular del Minedu sino también al del MEF.

Se buscaría que los funcionarios del Estado precisen el lunes 22, "las alternativas de solución destinadas a atender, con carácter de urgente, para garantizar el financiamiento y sostenibilidad de las becas otorgadas y a ser otorgadas en el próximo año".

La agenda también exige respuestas respecto al incumplimiento del mandato constitucional de asignar el 6% del PBI a educación, según lo exige el último párrafo del artículo 16 de la Constitución.

Denuncias sobre irregularidades en Sunedu

Otro de los temas incluidos en la citación es el presunto nombramiento irregular de un funcionario en el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). La Comisión de Educación solicita información detallada sobre este proceso.

Pese a la gravedad de estas situaciones que han sorprendido a la ciudadanía, en especial, en los jóvenes del país, el ministro de Educación, anunció que no podrá ir a la citación del Congreso porque tiene otros compromisos que no pueden ser postergados. Solicita una nueva fecha para acudir al Poder Legislativo y responder sobre la crisis de la Beca 18.