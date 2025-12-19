Congreso remite al Poder Ejecutivo la autógrafa de la ley que aprueba la ampliación del Reinfo

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras haber sido aprobada en segunda votación la ampliación del Reinfo, el Congreso de la República remitió este viernes 19 de diciembre al Ejecutivo la autógrafa de la ley para que la firme. Tal como lo anunció el premier Ernesto Álvarez, esta deberá contar con las exigencias del Gobierno para que pueda proceder.

Ley que modifica DL 1293

La Mesa Directiva del Parlamento envió a la Presidencia de la República dicho documento, en el que se precisa la modificación del artículo 6° del Decreto Legislativo 1293, que declara de interés nacional la formalización de la pequeña minería y artesanal. El objetivo era ampliar el tiempo de formalización de los interesados.

"El proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero", indica el artículo 1 de la autógrafa.

Autógrafa de ley que amplía en Reinfo.

Cabe precisar que el pasado martes el titular de la PCM, Ernesto Álvarez, condicionó la firma del folio solo si esta aplicaba la extensión por un año y no implicara el retorno de los 50 mil mineros que fueron excluidos del proceso.

Sobre este segundo punto, desmintió las versiones que indicaban que el Gobierno no tenía una posición firme sobre este tema. Precisó que en un Estado constitucional de derecho, no se puede permitir que miles de mineros ilegales pretendan seguir ejerciendo, sin derecho alguno ni legitimidad o territorios que no les pertenecen.

Ampliación del Reinfo

Tras su aprobación en el pleno del Congreso, la ampliación del Reinfo entró en segunda votación en la Comisión Permanente el último miércoles, acabando con 13 fotos a favor, cinco en contra y dos abstenciones. Con ello, el siguiente paso que tenía que hacer el Legislativo era remitir la autógrafa, lo que se realizó el día de hoy.

Las posiciones de los parlamentarios fue variada, con algunos a favor y otros en contra. Guido Bellido señaló que se buscó el consenso y que solo faltaba tomar una decisión. Por su parte, Ruth Luque cuestionó el proyecto y consideraba que terminará favoreciendo a la minería ilegal.

