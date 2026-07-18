Keiko Fujimori cometería un error si convoca un Gabinete fujimorista o multipartidario, señala experto

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el analista político Enrique Castillo consideró que la mandataria electa cometería un grave error si decide integrar el Consejo de Ministros únicamente con figuras del fujimorismo o si reparte las carteras entre representantes de distintas agrupaciones políticas. En cambio, defendió la necesidad de conformar un equipo plural, integrado por profesionales con experiencia y solvencia técnica.

Un gabinete técnico antes que político

Castillo destacó que la propuesta planteada por Fujimori de convocar a especialistas sin importar su afiliación política es un camino adecuado para iniciar el nuevo gobierno. No obstante, remarcó que esa apertura no debe confundirse con la entrega de ministerios como parte de negociaciones entre partidos.

"Pretender hacer un gabinete fujimorista es un error tremendo, y pretender hacer un gabinete multipartidario también es un error tremendo, por una muy sencilla razón, no podemos entregar el ministerio a los partidos", manifestó.

En esa línea, explicó que la distribución de carteras entre organizaciones políticas suele derivar en la designación de militantes antes que de profesionales calificados.

"Entregarle un ministerio a un partido significa que ese ministerio se va a llenar de militantes de un partido y el partido va a decidir qué hacer y qué no hacer en ese ministerio, y nos acaba de pasar; el Ministerio de Salud ha tenido esa tónica, por ejemplo, en los últimos meses y en los últimos años", afirmó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el analista político Enrique Castillo advirtió que Keiko Fujimori cometería un error si decide conformar un gabinete integrado por figuras del fujimorismo o por representantes de distintos partidos políticos.



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Elegir a las personas adecuadas

El analista también señaló que el verdadero reto para el nuevo gobierno será identificar a los mejores perfiles para conducir cada sector. En ese sentido, sostuvo que el país cuenta con profesionales preparados para asumir responsabilidades de Estado, siempre que la selección responda al mérito y no a criterios políticos.

"Yo creo que sí se puede concretar, el tema es tocar la tecla adecuada para que la melodía salga bien. Hay peruanos que efectivamente tienen la capacidad para poder conocer determinados sectores, para liderarlos y para ejecutar las obras que se necesitan", indicó.

Asimismo, expresó reservas sobre los nombres que vienen siendo mencionados para algunos ministerios. Como ejemplo, cuestionó que se priorice a excandidatos presidenciales únicamente para otorgarles representatividad política.

"No me parece adecuado que, teniendo Torre Tagle la solidez que tiene, estemos buscando a un candidato presidencial para la Cancillería simplemente por darle cierta representatividad", señaló.

Castillo concluyó que el éxito del próximo gobierno dependerá, en buena medida, de las primeras decisiones que adopte la presidenta electa. A su juicio, conformar un gabinete con técnicos independientes y perfiles competentes permitirá fortalecer la gestión pública y evitar que los intereses partidarios condicionen el funcionamiento del Ejecutivo desde el inicio de la nueva administración.