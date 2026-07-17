Rodolfo Pérez sobre informe de grupo de trabajo de la ONU: "Es una opinión consultiva"

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El abogado Rodolfo Pérez discrepó sobre la conclusión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, organismo que aseveró que la detención del exmandatario fue "arbitraria", recomendando su libertad y el pago de una indemnización a su favor.

Tal como lo han expresado diversos constitucionalistas y excancilleres, el letrado coincidió en que el pronunciamiento de la entidad no es de carácter vinculante, descartando de plano que el Estado peruano se vea en la obligación de dar cumplimiento de su recomendación, por ser una opinión consultiva del sistema de las Naciones Unidas.

¿El Congreso realizó un debido procedimiento para la vacancia presidencial?

De acuerdo como lo señalado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el cuestionamiento del procedimiento para la vacancia presidencial pasa porque según el artículo 89-A del Reglamento del Congreso, para empezar dicho trámite se necesitaban 26 firmas, habiendo presentándose dos.

Además, sostiene que ni el entonces presidente ni su abogado fueron notificados para presentar sus descargos en el Pleno. Asimismo, señala que no se respetó la prerrogativa del antejuicio político, ni al debido proceso y, además, que no se respetó su derecho a un "juicio justo".

En entrevista para el programa "Informamos y Opinamos" de este viernes 17 de junio, Pérez dejó la abierta la opinión sobre si efectivamente el Congreso procedió dentro del marco legal para con la vacancia del exjefe de Estado, más precisamente con los votos alcanzados y si Castillo Terrones debió ser detenido o vacado primero.

"Jurídicamente sí es una discusión válida, porque si no llegas a los votos suficientes que la vacancia plantea, y eso mucha gente está de acuerdo, tú podías detenerlo al Sr. Castillo siendo presidente de la república o debió ser vacado primero y después de la vacancia ya procedes, con los votos que correspondían", indicó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el abogado constitucionalista Rodolfo Pérez precisó que el informe del grupo de trabajo de la ONU que sugería la libertad de Pedro Castillo es solo una opinión consultiva que no obliga al Perú a acatarla. Al respecto,... pic.twitter.com/EUNCkvrPsq — Exitosa Noticias (@exitosape) July 18, 2026

Indulto no estaría en agenda, según Flavio Cruz

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Flavio Cruz Mamani, aseveró el jueves 16 de julio que dentro del Gobierno de José María Balcázar no está en agenda la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo Terrones.

El flamante miembro del Gabinete Ministerial reveló que el tema en cuestión no estuvo agendado en la sesión del Consejo de Ministros del miércoles 15, descartando así que sea una de las prioridades del Ejecutivo a 12 días de dejar el cargo a la administración de Keiko Fujimori.

Quien sí empezó su trabajo para lograr la excarcelación de Pedro Castillo fue el exministro de Defensa, Walter Ayala, debido a que el 13 de julio, el Poder Judicial admitió a trámite su recurso de habeas corpus para lograr dicho objetivo, teniendo en consideración lo recomendado por el organismo de las Naciones Unidas.

En ese sentido, solicitó que se declaren nulos todos los actuados procesales contra Castillo Terrones; es decir, la resolución legislativa que declaró su vacancia en el Congreso, las órdenes de prisión preventiva que le impuso el PJ y la sentencia en primera instancia recibida en noviembre del 2025.

El debate sobre si debería otorgársele la libertad al expresidente se da en un contexto de transferencia de mando, donde Keiko Fujimori deberá de responder por ello muy pronto.