Mano Menezes sobre posible partido de despedida de Paolo Guerrero: "Respetamos la trayectoria de los grandes"

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La etapa de Paolo Guerrero como máximo referente ofensivo de la selección peruana ha dejado una huella imborrable en la historia del balompié nacional. Por ello, existe una gran expectativa sobre cómo se oficializará el cierre definitivo de su ciclo con la camiseta blanquirroja.

Tras ser consultado sobre la posibilidad de que el delantero reciba un partido de despedida a la altura de su trayectoria — un escenario similar al que se plantea para estrellas internacionales como Lionel Messi —, el actual director técnico Mano Menezes decidió fijar su postura tanto deportiva como institucional.

Una decisión más política que técnica

Durante una reciente conferencia de prensa, Menezes brindó declaraciones a los medidos tras anunciar a los convocados para los próximos amistosos. En palabras recogidas por América Deportes, el experimentado entrenador brasileño fue sumamente claro al señalar que la realización de eventos conmemorativos trasciende el ámbito estrictamente deportivo que él maneja.

Según explicó Menezes, la planificación de un cotejo de homenaje responde a una determinación dirigencial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"Bueno, pienso que esa es una decisión política, no es una decisión técnica. Si la Federación entiende, nosotros vamos a estar abiertos porque respetamos la trayectoria de los grandes. Los grandes son los que construyeron el fútbol peruano y yo estoy aquí para estar junto con la grandeza de todo lo que tenemos nosotros", sentenció contundentemente.

Mientras tanto, en el plano local, el 'Depredador' aguarda su inminente regreso a las canchas. Tras ausentarse del último clásico peruano debido a problemas físicos, se espera que Guerrero pueda retornar pronto para aportar su cuota goleadora en favor de Alianza Lima durante la recta final del Torneo Clausura.

Gira de amistosos y sorpresas en la nómina

A la par de estos pronunciamientos, Menezes se encuentra plenamente enfocado en el presente competitivo del equipo. El comando técnico dio a conocer recientemente la lista oficial de convocados para afrontar una exigente gira de encuentros amistosos internacionales, donde la Bicolor se medirá frente a las selecciones de Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.

La nómina trajo importantes novedades, destacando la inclusión de nombres como Gianluca Lapadula y Rodrigo Vilca en el esquema del entrenador brasileño. Por otro lado, la convocatoria también llamó la atención por ausencias significativas, como las de Carlos Zambrano, Renato Tapia y Christian Cueva.

Este último no fue considerado a pesar de venir mostrando un destacado nivel en Sport Boys del Callao. Estos duelos preparatorios serán vitales para consolidar la idea de juego de esta nueva etapa de la Bicolor.