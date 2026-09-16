Gino Blanco propone un parque industrial para S.J.L: "Tan grande como el de Villa el Salvador"

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato a la alcaldía del distrito de San Juan de Lurigancho por el partido político Acción Popular, Gino Blanco, estuvo este miércoles 16 de septiembre en Exitosa para explicar parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones regionales y municipales a llevarse a cabo el próximo domingo 4 de octubre.

Como parte de su propuesta para lograr el respaldo ciudadano, el aspirante al sillón municipal propone la creación de un parque industrial de similar dimensión al de Villa El Salvador, a fin incentivar la formalización empresarial y laboral e impulsar la reactivación económica de sus vecinos.

Inversión servirá para fomentar educación gratuita

San Juan de Lurigancho es el distrito más grande del Perú y de América Latina con más de 1.2 millones de habitantes, según los resultados de los Censos Nacionales 2025 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En ese sentido, teniendo en cuenta la enorme cantidad de emprendedores y empresarios que existen en su jurisdicción, el candidato aseveró que la licitación del futuro parque industrial servirá para fomentar educación gratuita (barbería) en los jóvenes de su distrito, como una estrategia para aprovechar su talento, convirtiéndolos en agentes productivos para la sociedad.

"Con este parque industrial, con lo que va a generar, vamos a crear institutos tecnológicos gratuitos para todos los chicos, en coordinación con el Ministerio de Educación. Pienso que si nosotros le damos estudios gratis a los jóvenes, vamos a reducir la delincuencia y vamos a reducir también el índice de chicos que se dedican a las drogas", puntualizó.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | En entrevista para Exitosa, el candidato a la alcaldía de San Juan de Lurigancho por Acción Popular, Gino Blanco, indicó que una de sus propuestas es la creación de un paraque industrial de similar dimensión al de Villa el Salvador. Con lo que genere,... pic.twitter.com/DundFZwCcD — Exitosa Noticias (@exitosape) September 17, 2026

Según la última información disponible del INEI correspondiente a 2024, más de 1,4 millones de jóvenes peruanos entre 15 y 29 años no estudian ni trabajan, cifra que representa el 17.4 % de este grupo poblacional.

¿Qué propone en materia de seguridad ciudadana?

Blanco no fue ajeno a la grave crisis de inseguridad ciudadana que atenta a diario contra decenas de peruanos. Bajo esta consideración, señaló que para combatir la delincuencia en el distrito, colocará cámaras de reconocimiento facial y placas de grado militar.

Agregó, además, coordinará de manera permanente con el Ministerio del Interior para que se creen más comisarías, a fin de tener más agentes policiales, teniendo en cuenta la déficit de serenos municipales que hay en San Juan de Lurigancho.

Cabe precisar que, el distrito está incluido dentro de la ampliación del estado de emergencia por 60 días que aprobó el Gobierno a finales de agosto último. Según el dispositivo, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

A menos de un mes de los comicios, el candidato a la alcaldía de San Juan de Lurigancho expresó que apuesta por la educación y seguridad ciudadana para mejorar la calidad de vida de sus vecinos.