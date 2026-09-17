Catherin Palomino responde tras acusaciones de 'mocha sueldo': "Yo me someto a todas las investigaciones"

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La diputada de la bancada de Juntos por el Perú, Catherin Palomino Casavilca, se pronunció este jueves 17 de septiembre luego de que se difundieran unos chats que la vincularían a un presunto caso de 'mocha sueldo' al interior de su despacho congresal.

Como se recuerda, el portal periodístico "El Foco" reveló que habría exigido a los integrantes de su equipo técnico, financiar con su propio dinero diversos bienes para la implementación de su oficina y actividades oficiales.

Diputada afirma que se someterá a todas las investigaciones

Desde el Congreso de la República, la diputada del partido de izquierda deslindó de toda responsabilidad, con referente al contenido del grupo de WhatsApp denominado: "Ayudas y gastos - despacho".

En ese sentido, indicó que realizará una investigación interna al interior de su despacho, afirmando que en ningún momento solicitó dinero a sus trabajadores para la compra de cuadros decorativos, tarjetas de presentación personales, murales de madera e insumos (charqui y bebidas) para sus viajes de semana de representación.

"Yo me someto a todas las investigaciones. Me voy a someter a la bancada, a Ética. Que se investigue. Me someto, si tendrían que llevarme a Ética, pero la responsabilidad no es mía y si hay alguna responsabilidad de los trabajadores, yo misma hoy día voy a reunirme con mi equipo y lo que corresponde pues", señaló.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | La diputada Catherin Palomino respondió a las acusaciones de presunto 'mochasueldos' en su contra y aseguró que está dispuesta a someterse a todas las investigaciones correspondientes. Asimismo, afirmó que acudirá a la Comisión de Ética para que se... pic.twitter.com/UFNI6QbvMZ — Exitosa Noticias (@exitosape) September 17, 2026

No obstante, al ser consultada sobre si una persona de su equipo tomó su nombre para pedir parte del sueldo de sus trabajadores, respondió a la prensa que "tendrían que preguntarle a ella".

Cecilia Chacón a favor de que el caso se investigue en la Comisión de Ética

Quien se pronunció al respecto fue la diputada de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, al señalar que el grave caso que involucra a Catherin Palomino debería abordarse en la Comisión de Ética y que no debería dársele "ni un milímetro" al asunto.

"Nadie tiene derecho a pedirle a un subordinado, a una persona que trabaja con uno, absolutamente un sol para gastos personales, y esto se tendrá que investigar en la Comisión de Ética", puntualizó.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Cecilia Chacón se pronunció sobre las acusaciones de presunto 'mochasueldos' contra la diputada Catherin Palomino y señaló que el caso deberá ser investigado en la Comisión de Ética, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.



📻... pic.twitter.com/qQgENGay0t — Exitosa Noticias (@exitosape) September 17, 2026

Hasta el cierre de la jornada únicamente la diputada Palomino se expresó sobre el caso, a través de un comunicado; no obstante, la bancada de Juntos por el Perú no ha emitido pronunciamiento alguno en sus plataformas o por intermedio de sus voceros.

Un nuevo caso de 'mocha sueldo' se hace presente en el Congreso a casi dos meses de haberse instalado, una problemática que ha sido recurrente en este mismo poder del Estado en los últimos cinco años.