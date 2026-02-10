Experto en seguridad ciudadana consideró que el plan nacional que presentará José Jerí no solucionará el problema de la criminalidad

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El experto en materia de seguridad ciudadana, Frank Casas, se pronunció sobre la presentación del plan contra la criminalidad organizada que finalmente realizará el presidente José Jerí Oré este jueves 12 de febrero ante la Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC).

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el especialista volvió a ser crítico del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que implementará el Gobierno, al aseverar que no será eficaz ante los casos de extorsión, sicariato y otros delitos, principalmente por la insuficiente cantidad de policías que hay para hacerle frente a estos flagelos.

No será suficiente

En el marco de la presentación de la estrategia del Ejecutivo -a 120 días del inicio de sus funciones- Casas reveló que con tan solo 50 000 agentes policiales para el patrullaje, es prácticamente imposible que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana tenga resultados positivos.

Asimismo, se basó en las carencias que sufre la institución policial, como, por ejemplo, la falta de servicios básicos, elementos de seguridad personal en desuso y vehículos inoperativos, tal como lo revelara la Contraloría General de la República a mediados de enero último.

"¿Cómo va a brindar la Policía un buen servicio al ciudadano sino tiene lo básico? (...) La confianza se construye, pero para construir esa confianza, tú requieres de dotar de buenas cualidades a la Policía y solucionar los problemas estructurales que tiene. Mientras tanto, de nuevo insisto: Un nuevo documento al que le vamos a poner de nombre 'Plan Bukele de Seguridad Ciudadana en el Perú' no va a resolver el problema", mencionó.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el experto en seguridad ciudadana, Frank Casas, consideró que un nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana no soluciona el problema, por la poca cantidad y equipamiento de policías a nivel nacional.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/UPrF8yZ0EO — Exitosa Noticias (@exitosape) February 10, 2026

CONASEC deberá evaluar y aprobar el plan

Tal como lo anticipó el presidente José Jerí en las últimas horas, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana deberá ser evaluado y aprobado por el CONASEC, entidad que agrupa a los titulares o representantes de las principales entidades del Estado, como, por ejemplo: Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal de la nación, el defensor del Pueblo, el comandante general de la Policía Nacional del Perú y el alcalde metropolitano de Lima.

Jerí indicó, que las observaciones internas ya se encuentran resueltas, por lo que desde el Poder Ejecutivo se encuentra "todo listo" para someter la propuesta a evaluación de las autoridades competentes.

"El jueves se presentará el plan ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que deberá evaluarlo y aprobarlo. Eventualmente podrán plantearse algunas modificaciones, eso ya dependerá del criterio de los demás participantes y sobre la base de ello tendremos una herramienta nueva, vigente y con base en el principio de realidad, para continuar enfrentando la inseguridad ciudadana", señaló.

De esta manera, el presidente José Jerí le pone fin a la espera con respecto a la presentación del plan, el cual la población espera pueda tener lo resultados inmediatos y efectivos.