Héctor Valer emplaza a José Jerí a renunciar: "Debería presentar una cuestión de confianza de inmediato, sin esperar las 78 firmas"

Ratifica su posición. El congresista Héctor Valer Pinto (Somos Perú) aseveró que, en caso se debata en el Pleno la destitución de José Jerí Oré por sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang, optará por votar por su salida de Palacio de Gobierno.

Vale recordar que, esta no es la primera vez que el legislador propone la remoción en el cargo del actual mandatario encargado del Perú. En enero último, no solo "exigió" su renuncia a la Presidencia de la República, también pidió que haga lo propio ante el partido político que fundara el exalcalde de Lima, Alberto Andrade.

Se habría coludido con empresarios chinos

En entrevista para Canal N, el también expresidente del Consejo de Ministros mencionó que el procedimiento para que Jerí Oré deje el cargo es la censura, mas no la vacancia presidencial.

Con referente a la posición de su partido político con referente si respaldarán o no las mociones presentadas al interior del Parlamento, mencionó que se encuentran en "debate interno". No obstante, fue enfático en señalar que existe una "tercera salida" a esta grave crisis política, la cual está en manos del propio presidente.

"Hemos llegado a una concusión: Si el presidente de la repúblico tuviese un mínimo de cariño al partido que le formó, al partido que lo llegó, con la bancada en que se apoyó, debería presentar una cuestión de confianza de inmediato ante el Congreso de la República, sin esperar las 78 firmas (...) el Reglamento permite una tercera alternativa", señaló.

En ese sentido, reveló un presunto acto ilícito del mandatario. Según informó, Jerí -en su condición de vicepresidente de la Comisión Investigadora Multipartidaria que investigó las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas chinas- le "filtró información" a los empresarios asiáticos para que puedan contrarrestar las teorías de investigación del grupo de trabajo parlamentario.

"Yo fui presidente de la Comisión Investigadora China y yo nunca sabía que había un topo al interior la Comisión y que el vicepresidente que llevaba información a los chinos que estaban involucrados. Justamente el vicepresidente de la Comisión Investigadora China es el actual presidente de la república: José Enrique Jerí Oré", denunció.

Proceso disciplinario interno a Jerí

El pasado 13 de enero, el propio congresista Héctor Valer anunció que Somos Perú abrirá un proceso disciplinario a José Jerí por el caso 'Chifagate'. Cabe señalar que, desde 2025, el jefe de Estado solicitó licencia al partido que actualmente preside Patricia Li.

"Supuestamente ha ido a cenar a esas altas horas de la noche, pero nadie le cree su justificación (...) tenemos la obligación de esclarecer estos hechos ante el pueblo del Perú y por esa razón vamos a abrir un proceso de investigación disciplinaria al interior de la bancada al congresista José Enrique Jerí Oré, en su función de presidente de la república", comentó en "Hablemos Claro".

Valer no solo cuestionó los encuentros clandestinos entre Jerí y Zhihua Yang, también las formas en que el presidente asistió a un chifa totalmente encapuchado. Esta situación para el legislador es inadmisible para la continuación de su cargo.

Desde Somos Perú no marcan postura sobre el futuro del mandatario; no obstante, para Héctor Valer, hace semanas que todo llegó a un límite.