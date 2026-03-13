Fernando Rospigliosi tras recientes ataques contra transportistas: "Espero que el Gobierno reaccione"

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, se pronunció entorno a los últimos ataques armados contra transportistas en la capital. Al respecto, hizo un llamado al Gobierno de José María Balcázar para que reacciones con medidas drásticas para enfrentar la criminalidad.

Lamentó recientes ataques contra transportistas

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, Rospigliosi recordó que el Ejecutivo ha promulgado, recientemente, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual no ha sido detallado para evitar alertar a los criminales.

En tal sentido, el parlamentario lamentó que a pesar de estas nuevas medidas implementadas por distintos ministerios, se sigan presentando atentados contra transportistas, como es el caso de un conductor de la empresa Santa Catalina, quien perdió la vida tras ser baleado en Villa El Salvador.

Según detalló, hace algunos días mantuvo una reunión de trabajo con el representante de Transportes Unidos, Martín Ojeda, quien expresó su preocupación tanto por estos hechos de violencia como por la emergencia del suministro de gas natural.4

Pide al Ejecutivo brindar la atención respectiva

Al respecto, Rospigliosi hizo un llamado al Ejecutivo para que brinde la atención correspondiente ante dicha problemática que aqueja día a día no solo a conductores, sino a empresas y hasta los propios pasajeros que ven expuestas sus vidas.

"Yo espero que el Gobierno reaccione ante estas nuevas evidencias de que las extorsiones siguen produciéndose y que los crímenes siguen matando a más miembros de esta comunidad de transportistas que es una de las más afectadas", dijo ante la prensa, este viernes 13 de marzo.

PNP estaría haciendo "todo lo posible"

Asimismo, indicó que tras mantener una reunión con el coronel Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP), ha evidenciado que desde dicha institución se está haciendo "todo lo posible" para combatir la inseguridad.

"Pero como han visto también hace pocos días, cuando se extradita a un delincuente del extranjero, al día siguiente el Poder Judicial lo pone en libertad. ¿Qué cosa podemos hacer frente a eso?", cuestionó Rospigliosi al hacer referencia a la orden para liberar a Miguel Ángel Marín Morón, alías 'Negro Marín', sindicado como principal cabecilla de la banda 'Los sanguinarios de la construcción'.

Es así como, Fernando Rospigliosi hizo un llamado al Ejecutivo para que se implementen medidas más drásticas para combatir la inseguridad ciudadana, debido a que los transportistas continúan siendo víctimas de ataques en distintos distritos de la capital limeña.