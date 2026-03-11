Tragedia en Piura: Deslizamiento sepulta dos vehículos con más de 10 personas a bordo, solo 2 lograron salir

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un nuevo deslizamiento de tierra registrado este miércoles 11 de marzo en la provincia de Ayabaca, región Piura, generó una grave emergencia al sepultar dos vehículos con al menos 12 pasajeros a bordo en el sector Peña Llorona, zona de Chiclarume.

De acuerdo con testigos, una minivan de transporte de pasajeros y una camioneta fueron arrastradas por el lodo y las rocas. Se estima que entre 12 y 15 personas quedaron atrapadas dentro de las unidades. Solo dos pasajeros lograron salir con vida antes de que los vehículos quedaran completamente cubiertos. Entre los afectados se encontrarían docentes que se trasladaban por la vía.

Emergencia y rescate

El deslizamiento interrumpió totalmente el tránsito hacia la ciudad de Ayabaca. Pobladores y conductores permanecen en alerta a la espera de la llegada de maquinaria pesada y equipos de rescate que permitan remover el material acumulado.

Los habitantes reclaman mayor rapidez en la respuesta de las autoridades, señalando que la zona registra frecuentes derrumbes durante la temporada de lluvias.

Emergencia en Ayabaca (Piura). 🚨 Un deslizamiento de tierra sepultó dos vehículos con pasajeros en el sector Peña Llorona. Pobladores alertan que varias personas podrían haber quedado atrapadas, mientras esperan la llegada de los equipos de rescate. https://t.co/9dg6yVi1uj pic.twitter.com/t3PLOFQGZD — Agencia Andina (@Agencia_Andina) March 11, 2026

Otra mujer murió enterrada

Este nuevo incidente ocurre apenas un día después de otro deslizamiento en la misma provincia, que provocó la muerte de una mujer en el centro poblado Ambasal, noticia confirmada por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci. La región Piura se mantiene en situación de emergencia debido a las intensas lluvias que han generado huaicos y deslizamientos en varios distritos.

Los pobladores cuestionan la falta de mantenimiento de la vía y la ausencia de trabajos de prevención. Señalan que cada temporada de lluvias se repite el mismo escenario, con carreteras bloqueadas y comunidades aisladas. Además, advierten que la crecida de quebradas ha dejado caseríos incomunicados y pone en riesgo puentes en la zona.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | Las lluvias registradas en Piura provocaron un fuerte deslizamiento en la localidad de Ayabaca, provocando que varias viviendas terminaran sepultadas. Una persona ha sido reportada como desaparecida durante la emergencia.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital... pic.twitter.com/6KkCUf7t2x — Exitosa Noticias (@exitosape) March 10, 2026

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha recomendado evitar el tránsito por rutas de alto riesgo y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia. El Senamhi advirtió que las lluvias de moderada a fuerte intensidad continuarán por al menos 45 días más, lo que incrementa la vulnerabilidad de las comunidades altoandinas.

La tragedia en Ayabaca refleja la fragilidad de las vías en zonas de alta montaña y la urgencia de medidas de prevención. Dos vehículos quedaron sepultados y más de diez personas atrapadas, en un escenario que combina la fuerza de la naturaleza con la falta de infraestructura adecuada.

La emergencia pone de relieve cómo un solo deslizamiento puede paralizar comunidades enteras y exigir respuestas inmediatas de las autoridades.