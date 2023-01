Flavio Cruz: No viajará a Puno porque no hay las "mejores condiciones"

17/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

El congresista electo por Puno, Flavio Cruz, informó que no viajará a su región durante la semana de representación, debido a que "no existen las mejores condiciones" para visitar dicho lugar, ante las protestas que se registran en el país.

"Estoy aquí en Lima porque tengo que hacer unas tareas de bancada. No todos los congresistas están viajando a la región. No hay las mejores condiciones, todo el sur está bloqueado", indicó el congresista Cruz ante la prensa.

Asimismo, señaló que las autoridades que integran las diversas bancadas parlamentarias al acudir a las diferentes regiones del país podrían tener "una suerte de rechazo" y que, por ese motivo, deben de tener "cuidado".

"Nosotros no haremos la tarea de sustituirnos en los liderazgos regionales, locales y que han armado de manera espontánea por las movilizaciones, mal haríamos nosotros tratar de ponernos en la vanguardia de la movilización", señaló.

"Desde Perú Libre sugerimos que los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales sumen esos nexos", añadió.

Además, consideró que las parlamentarios no deben de "obstruir, perturbar, contaminar, procesos de diálogos transparentes, democráticos, sanos". En esa línea, indicó que la población tiene un "sentimiento de reproche" contra los congresistas.

"Hay que analizar si las condiciones están dadas, no hay que ir a las regiones del país en ánimos de provocación como algunos gestos del Ejecutivo. Los congresistas no podemos incluir la misma conducta. Es mejor no generar confrontaciones de ningún tipo", señaló.

En esa línea, señaló que las protestas que se realizarán en diversas partes del país, este jueves 19 de enero, serán "aparentemente fuertes".

"Esperar a lo que pueda pasar el jueves, que la movilización aparentemente será bastante fuerte. El desenlace tendría que ser la renuncia de la señora Dina Boluarte, por lo tanto, ya no habría un espacio para las reformas", dijo el legislador.

