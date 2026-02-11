Famosa cantante argentina vive en carne propia lo que es ser un bombero voluntario en Perú: "En la próxima te rescato"

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La llegada a Perú de la cantante argentina María Becerras incluyó una anécdota singular que trascendió la música y que de manera inmediata causó revuelo en las redes sociales sorprendiendo a sus seguidores. A continuación todos los detalles del hecho viral que protagonizó.

Una bombera voluntaria en Perú por un día

Tras su aparición sobre los escenarios del estadio San Marcos como una de las artistas invitadas del reciente concierto de la agrupación de cumbia Corazón Serrano por su 33° aniversario, la artista catalogada como 'La Nena de Argentina', se sumergió en una experiencia única: la de los bomberos voluntarios.

La joven oriunda de Quilmes se puso el uniforme de la institución, el casco y participó activamente de las tareas de entrenamiento, hecho que lo calificó como "inolvidable". Esta actividad tuvo lugar ayer martes 10 de febrero en una de las compañías del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

Lejos de ser una simple visita protocolar para las cámaras, la intérprete de "AGORA" vivió en carne propia la ardua y loable labor del personal de indumentaria roja. Recorrió el cuartel, aprendió el manejo de mangueras de alta presión, las técnicas de ascenso en escaleras de emergencia y los protocolos de seguridad ante incendios urbanos.

La artista compartió cada momento en sus redes sociales oficiales y mostró su respeto así como su admiración por aquellos peruanos que arriesgan su vida para salvar la de otros ante emergencias de forma altruista.

"En la próxima emergencia te rescato yo"

En un registro fílmico junto a los bomberos, fiel a su estilo auténtico, María Becerra realizó una broma sobre su desempeño físico durante esta jornada, sin embargo, siempre se mostró perseverante y con total entusiasmo.

Prueba de ello se vio reflejado en un video donde se le observa operando una línea de agua con total concentración en el que compartió este mensaje: "En la próxima emergencia te rescato yo", destacando la labor soidaria y comprometida con los bomberos peruanos.

En otro momento, la cantante reflexionó sobre la función de los bomberos nacionales señalando que "es increíble la fuerza y el corazón que le ponen". "Ser bombero voluntario es una vocación de servicio puro y hoy pude sentir apenas un poquito de ese esfuerzo", subrayó.

Alejada de los escenarios por un momento, la cantante María Becerra vivió en carne propia lo que es la loable labor de un bombero voluntario en Perú, en donde aprendió el manejo de mangueras de alta presión, las técnicas de ascenso en escaleras de emergencia y los protocolos de seguridad .